DEMEULE, Lilianne Patry



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 7 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lilianne Demeule, épouse de monsieur Donat Patry. Née à Québec, le 2 mai 1940, elle était la fille de feu dame Cécile Mercier et de feu monsieur Elzéar Demeule. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 11 h 30. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles (Mausolée Marie-de-l'Incarnation) le lendemain à 13 h. Outre son époux Donat, Lilianne laisse dans le deuil ses enfants: Yannik (Annie) et Josée (Louis); ses petits-enfants: Audrey, Maude, Ezekyel et Sofya; ses frères et sa sœur: André (Pauline), Jocelyn, Colette (Maurice Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Patry: Raymond (Marie-Marthe Rhéaume), Lise (G.Gingras), Armandine Prévereau (feu Maurice); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443 Les funérailles sont sous la direction de