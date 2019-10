TREMBLAY, Paul



Entouré de ses enfants, au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 5 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul Tremblay, époux de madame Laurette Larouche, fils de feu madame Anita Claveau et de feu monsieur Charles-Eugène Tremblay. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Laurette Larouche, ses enfants: Martial (Laurence), Richard (Monique), Yves (Gaby), Langis (Dominique), Johanne (Michel), Jasmin (Cécile), Stéphane (Denise), Véronique, Max (Marie-France), Harold et Bruno; ses nombreux petits- enfants: Ken, Simon, Jeff, Loïc, Hugo, James, Jérémie, Sophie, Joël, Sarah-Ève, David, Maxime, Marie-Lou et leurs conjoint(e)s; ses nombreux arrière-petits-enfants; ses frères, ses sœurs et leur conjoint(e); ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leur conjoint(e) de la famille Larouche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, téléphone: 418 683-1449, site web: www.rein.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.