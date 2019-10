BABIN, Claude



Au Centre d'hébergement Saint-Joseph de Rivière-du-Loup, le 5 octobre 2019, à l'âge de 101 ans et 11 mois, est décédé M. Claude Babin, époux de feu dame Jeanne Boudreau, fils de feu M. Alexis Babin et de feu dame Lydia Bugeaud. Il demeurait à Rivière-du-Loup et autrefois à Carleton-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à lale dimanche 13 octobre de 19 h à 21 h et le lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Jack Otabé), Pierre-Paul (Louise Gauvin), Denyse (André Royer), Louise (Denis Marquis), Nicole (Jean Le Bourdais); ses petits-enfants: Sébastien, Chantal, Martin, Caroline, Mélanie, Christine, Hugo, Mike et Jean-Philippe; ses 12 arrière-petits-enfants; son frère Delphis (Francine Ladouceur), sa belle-soeur Thérèse et ses autres parents et ami(e)s des familles Babin et Boudreau. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la