NASRA, Joseph



À l'IUCPQ, le 25 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Joseph Nasra, fils de feu Henri Nasra et de feu Marika Khalkiadakis. Natif du Caire en Égypte, il demeurait à Cap-Rouge, ville de Québec.de 11 h 30 à 14 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sébastien (Marigny Lee) et Élisabeth (Alexandre Potvin), la mère de ses enfants Lucie Simard; ses petits-enfants : Miro et Phénix, son beau-fils Maxime Michaud et sa sœur Anna, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement Gaétane Lavoie et Sylvie Kennedy pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec QC, G13 3G3. Tél. : 418 527-4294info@societealzheimerdequebec.com