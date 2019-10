5 films à voir au FNC

Le Festival du nouveau cinéma (FNC) bat présentement son plein au centre-ville de Montréal. Mais avec encore une semaine de projections et d’événements à venir, par où commencer ? Quoi voir et où ? Le Journal vous propose ses cinq coups de cœur de la programmation.

Jojo Rabbit

Photo Twentieth Century Fox

Lauréat du prix du public au plus récent Festival du film de Toronto, Jojo Rabbit vient aujourd’hui rejoindre les cinéphiles montréalais. Avec ses interprètes Sam Rockwell et Scarlett Johansson, le cinéaste Taika Waititi y mélange les genres pour nous transporter en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’un garçon allemand découvre que sa mère abrite sous leur toit une fillette juive.

Demain, 21 h 30, au Cinéma Impérial

Parasite

Photo courtoisie

Les cinéphiles qui attendaient avec impatience la sortie en salle de Parasite pourront finalement y avoir accès plus tôt que prévu grâce au FNC. Ce film ayant permis à Joon-ho Bong de mettre la main sur la Palme d’or au dernier Festival de Cannes se veut une satire sociale, suivant le quotidien d’une famille de chômeurs et sa fascination pour une autre famille, celle-ci beaucoup plus fortunée.

17 octobre, 20 h, au Cinéma Impérial

Antigone

Photo courtoisie, Maison 4:3

Sophie Deraspe revisite le mythe classique d’Antigone, l’utilisant pour aborder l’épineuse question de l’immigration au Canada. Cette fois-ci, l’héroïne de Sophocle est une adolescente d’origine algérienne qui tentera le tout pour le tout afin d’aider son frère à la suite d’une altercation au parfum de profilage racial.

Lundi, 18 h 30, au Cinéma du Musée

Vendredi, 17 h, au Cinéma Quartier latin

A Hidden Life

Photo Twentieth Century Fox

Pour sa plus récente proposition, Terrence Malick s’inspire de l’histoire vraie de Franz Jägerstätter, un Autrichien ayant payé cher son refus de prêter allégeance à Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Avant d’atterrir sur nos écrans, le film a été applaudi par plusieurs festivaliers à Cannes, Boston, Nashville, Toronto et Vancouver.

Le 20 octobre, 15 h, au Cinéma Impérial

Long Weekend

Photo courtoisie

Quarante ans après sa sortie en salle, le classique de l’horreur Long Weekend reprend l’affiche dans le cadre du... long week-end. Voilà l’occasion parfaite de redécouvrir sur grand écran ce film du regretté Colin Eggleston, cité à plusieurs reprises parmi les influences marquantes de Quentin Tarantino.

Lundi, 13 h, à la Cinémathèque

► Le FNC se poursuit jusqu’au 20 octobre.