GRIMARD, Lucienne



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Lucienne Grimard. Elle est décédée à Laval après un dur combat contre le cancer. Elle laisse dans le deuil son mari Léo Simard, ses fils: Luc, René (Marilène Tremblay); ses filles: Suzie (Denis Pellerin), Nathalie; ses petits-fils: (Maxime, Alexis et Jérémie); ses sœurs, ses belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera auvendredi le 18 octobre de 13h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que samedi le 19 octobre de 10h à 12h.suivies de l'inhumation au cimetière de Ste- Dorothée, 655 rue Principale à Ste-Dorothée, Laval, H7X 1E2.