DELISLE, Jeannine Grenier



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 2 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Grenier, épouse de feu monsieur Henri Delisle, fille de feu madame Adrienne Rhéaume et de feu monsieur Antonio Grenier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Serge Déry), Martin, Odette (Pierre Montgrain), Daniel (Denyse Daniel); ses petits-enfants: Nicolas Déry (Karine Breton), Pierre-Olivier Déry, Isabelle Déry (Alexandre Viger), Hugo Messier, Florence Montgrain (Jacob Love); ses beaux-frères et belles-sœurs : Rita Denis Grenier, Andréa Pelletier Delisle, Jacqueline Delisle, Gaston Boivin, Colette Delisle (Yvon Langevin), Micheline Delisle (Jacques Champagne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Coulombe de l'Hôpital du St- Sacrement et le 3e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau # 202, Québec, QC, tél. : 418 529-9742, info.regiondequebec @scleroseenplaques.ca Des formulaires seront disponibles sur place.