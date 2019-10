Auberge Schweizer: bienvenue aux chiens

C’est à Sutton, dans les Cantons de l’Est, qu’on promet un séjour près de la nature à l’Auberge Schweizer. Humains comme chiens s’y sentent chaleureusement accueillis.

Située au cœur d’un paysage enchanteur où collines et prairies se succèdent, l’Auberge Schweizer offre un havre de tranquillité près des sentiers de randonnée. L’établissement de Karen Choinière et Alexandre Joly est niché en altitude. Il surplombe la vallée de Sutton, qui promet des vues spectaculaires et des couchers de soleil époustouflants. Les propriétaires de chiens sont ravis d’apprendre que leurs copains à quatre pattes, peu importe leur taille et leur race, sont admis à l’auberge, une rareté.

Photo courtoisie, Auberge Schweizer

SIMPLICITÉ ET CONFORT

Huit jolies chambres champêtres tout en simplicité et en douceur attendent les invités depuis 1948 à l’Auberge Schweizer, nommée ainsi en l’honneur d’un ancien propriétaire qui a mis tout son cœur pour construire son domaine à l’image de sa Suisse natale. Les invités dorment dans un grand lit, deux lits doubles ou deux lits simples toujours confortables. Les parents dorment en bas, et les enfants adorent la chambre avec la mezzanine équipée d’un lit simple. Cinq chambres disposent d’une salle de bain privée, les autres de toilettes et de salles de bain avec douche ou bain et douche à partager. On accède à une aire commune généreuse en jeux de société et équipée d’une table et de fauteuils.

DU NOUVEAU !

On prend le déjeuner continental dans la salle à manger du nouveau bâtiment fraîchement rénové de la réception. Les boiseries y sont charmantes, tout comme les poutres et la décoration chaleureuse. La grande pièce est lumineuse et conviviale. On se sert parmi les céréales, les muffins anglais, les croissants, les pains, les confitures et les tartinades, le gruau et le yogourt ainsi que les fruits entiers, de même que les boissons froides et chaudes.

À savoir

TARIFS Une nuit en occupation double (avec salle de bain partagée) à partir de 75 $, incluant le déjeuner.

SERVICES Sur le même terrain, le chalet Hillside suggère trois chambres, autant de salles de bain, laveuse et sécheuse, cuisine complète et salon parfait pour un groupe. Au sous-sol, on peut ajouter des matelas pour loger davantage d’invités, mais on apporte sa literie.

ACTIVITÉS SUR PLACE À l’extérieur, les enfants s’amusent dans la structure de jeux, alors que les adultes testent les fauteuils Adirondack et admirent le paysage. Si le temps le permet, on mange à la table de pique-nique.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS On profite des nombreux sentiers de randonnée pédestre, de fatbike et de vélo de montagne au Parc d’environnement naturel de Sutton et chez Plein air Sutton. La Route des bières promet de délicieuses découvertes.

COORDONNÉES

Auberge Schweizer

357, chemin Schweizer

Sutton (Québec)

J0E 2K0

Téléphone : 450 538-2129

aubergeschweizer.com