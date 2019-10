«Avec ou sans cash»: évasion à petit et gros budget en Amérique du Sud

Globe-trotteurs passionnés, Geneviève Néron et Guillaume Lambert n'ont jamais vécu une expérience comme celle de la troisième saison d'«Avec ou sans cash», le rendez-vous voyage qu'ils animeront à compter de ce mercredi, sur la chaîne Évasion.

Avec 100 $ ou 1000 $ en poche pendant 24 heures, ils ont mis les pieds dans plusieurs lieux d'Amérique du Sud qu'ils ont maintenant bien hâte de présenter.

«Ce que je trouve vraiment intéressant de cette émission-là, c'est que tu vois en temps réel deux personnes qui sont dans la même ville, au même moment, mais l'expérience est tout le temps complètement différente, confie Geneviève Néron. Par exemple, à Buenos Aires, Guillaume est en train de jouer au polo pendant que je marche à La Ricoletta, dans les cimetières.»

Partir avec 100 $... ou 1000 $

Au hasard, Guillaume Lambert et Geneviève Néron ont parfois hérité de 100 $, alors que d'autres fois, on leur a remis 1000 $. Celle qui se passionne pour les marchés locaux et qui adore découvrir ce que les gens mangent sait quelle attitude adopter lorsqu'on ne dispose pas d'un portefeuille sans fond.

«Je trouve qu'il faut qu'on se force un peu, quand on a moins de sous, à connaître les expositions gratuites, ce que les gens qui habitent la ville font. Comme ça, tu es un peu plus proche du ¨beat¨ de vivre à Buenos Aires, par exemple.»

Mais quand on a un joli magot, on peut donner vie à des idées de luxe. «J'ai dormi dans un ancien couvent [...] et je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu 1000 $. C'était une super expérience à Salvador de Bahia, au Brésil.»

Pour Guillaume Lambert, chacun des budgets procure des satisfactions. «L'avantage avec le territoire de l'Amérique du Sud, c'est que les deux expériences sont intéressantes, qu'on ait 100 $ ou 1000 $, explique-t-il. Avec 100 $, on va essayer la cuisine de rue, aller à la plage, découvrir des paysages, faire des activités beaucoup plus bohèmes et nomades. Avec 1000 $, on va aller voir des vignobles, faire des activités un peu plus cossues. Il n'y a aucune ville qui a souffert d'un scénario moins intéressant.»

Coups de cœur

Ayant mis les pieds dans 13 villes situées dans différents pays, les deux grands voyageurs sont revenus au Québec avec plein de riches images en tête.

«On a fini par mon coup de cœur: la Bolivie, dit Geneviève Néron. On a fini à La Paz et j'étais complètement bouleversée par cet endroit-là,. C'est magnifique. J'ai tellement le goût d'y retourner! C'est incroyable comme ville, c'est ¨twilight¨.»

«Buenos Aires est une ville formidable, qui a de petits airs de Barcelone, détaille pour sa part Guillaume Lambert. C'est un monstre, mais culturellement, c'est très intéressant, les gens dansent tout le temps, la culture gastronomique est très développée. J'ai vraiment passé un beau moment, de jour comme de nuit. C'est une ville riche et captivante.»

Le périple de la troisième saison d'«Avec ou sans cash» s'amorcera à Buenos Aires, en Argentine, ce mercredi à 20 h, sur les ondes d'Évasion. En plus de la diffusion du mercredi soir, des rediffusions des 13 épisodes ont été programmées les vendredis à 21 h et les samedis à 19 h.

Les 13 villes visitées par Geneviève Néron et Guillaume Lambert:

>Asuncion (Paraguay)

>Buenos Aires (Argentine)

>Carthagène des Indes (Colombie)

>Cusco (Pérou)

>La Paz (Bolivie)

>Lima (Pérou)

>Medellin (Colombie)

>Montevideo (Uruguay)

>Quito (Équateur)

>Salvador de Bahia (Brésil)

>Santiago (Chili)

>Sao Paulo (Brésil)

>Ushuaïa (Argentine)