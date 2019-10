CÔTÉ, Ginette



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 5 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Ginette Côté, épouse en première union de feu monsieur Fernand Quessy et en deuxième union de monsieur Gérald Durocher. Elle demeurait à Québec.Une célébration aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérald (Gerry), ses enfants de la première union: Robert (Guylaine Guimont), Dennis et Christiane; sa fille de la deuxième union : Marie-Chantal (Patrick Bélanger); ses petits-enfants : Francis et Maude Quessy et Frédérique Bélanger; ses frères et sœurs : feu Pauline Garant, Jacques Côté, feu Pierre Côté, feu Michel Côté, feu Denise Robitaille et Jacqueline Éthier. Elle laisse également dans le deuil tous ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et tous les membres de la fraternité foi et vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.