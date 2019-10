De notre surplace vert

Un article du 6 janvier 1990 de La Presse retient mon attention. La chroniqueuse Lysiane Gagnon formule une prophétie caustique pour la décennie qui commence : « L’écologie constituera [...], pour les militants en quête d’une cause, une idéologie de rechange [puisqu’elle] reprend plusieurs éléments du marxisme : le rêve d’un monde meilleur, le combat contre les multinationales et autres compagnies pollueuses, la propagation d’un mode de vie austère et puritain, le côté communautaire. On n’a pas fini d’en entendre parler. »