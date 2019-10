Décourageants Redskins

Steve Spurrier, qui a connu du succès sur la scène universitaire et qui devait révolutionner les stratégies offensives dans la NFL, s’est avéré un flop monumental au bout de deux ans. Mike Shanahan, au terme de quatre saisons théâtrales et de mélodrames indignes d’un mauvais film de série B, a été remercié.

Car si les Skins ont mal paru dans la gestion de leurs entraîneurs au fil du temps, c’est aussi grave sinon plus en ce qui concerne leur incessante chaise musicale de quarts-arrière. Et pendant ce temps, du moins depuis 2010, le président Bruce Allen, fidèle allié de Snyder, conserve confortablement son poste en dépit d’un rendement de 59-89-1 sous sa gouverne.

Le prochain entraîneur-chef devra s’assurer d’avoir les coudées franches pour établir et appliquer son plan. Mais quel brillant esprit souhaite vraiment s’embarquer dans la galère des Redskins ? À Washington, c’est peut-être le carrosse qu’on doit changer et non le pilote.

5 points à surveiller

Match matinal

Les lève-tôt seront récompensés dimanche matin avec un duel à 9 h 30, en provenance de Londres, entre les Panthers et les Buccaneers. Il est à noter qu’il s’agit d’un 26e match dans la mégapole anglaise au fil des ans et qu’aucun d’entre eux n’a opposé deux équipes aux fiches gagnantes au moment de l’affrontement. Deux autres duels auront lieu à Londres cette saison, soit entre les Bengals et les Rams (semaine 8), et entre les Texans et les Jaguars une semaine plus tard.

Les 49ers parfaits

Les 49ers n’ont pas présenté un dossier immaculé après quatre matchs depuis 1990 et, mieux encore, ils n’ont pas été l’unique équipe toujours invaincue dans la conférence nationale depuis 1984. Jimmy Garoppolo pourrait devenir le huitième quart-arrière dans l’histoire de la Ligue à revendiquer 13 victoires (ou plus) à ses 15 premiers matchs. Les autres sont Ben Roethlisberger (15-0), Roger Staubach (14-1), ainsi que Dan Marino, Dak Prescott, Philip Rivers, Mike Tomczak et Kurt Warner (13-2).

L’importance de gagner

C’est déjà la sixième semaine d’activités et, au terme de cette semaine, plusieurs seront sur la corde raide. Actuellement, cinq équipes montrent une fiche de 2-3. Depuis 2004, seulement six équipes qui sont tombées à 2-4 ont finalement obtenu leur billet pour les séries. Pour ce qui est des équipes à 3-3, depuis 1990, quand même 36,1 % se sont faufilées en séries. À 4-2, les chances passent à 62,9 % sur la même période.

Intraitable McCaffrey !

Le porteur des Panthers Christian McCaffrey a déjà accumulé des gains totaux de 866 verges en cinq matchs. C’est donc dire qu’avec 144 verges face aux Bucs, il deviendrait le troisième porteur de l’histoire à amasser 1000 verges en six semaines, après Jim Brown en 1963 (1159 verges) et Marshall Faulk en 2007 (1083 verges).

Choc de jeunes quarts