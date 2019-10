Des auditions déterminantes

Parfois, on ne se méfie pas. Quatre points sur une possibilité de six, c’était avant le match de jeudi soir, contre les Red Wings de Detroit. Une récolte intéressante d’autant plus que le Canadien venait de disputer trois matchs sur la route.

Cool, se disait-on.

Avait-on prévu un tel résultat ?

Peut-être. Sauf que parfois, en cours de route, on parvient à éviter les pièges, mais, éventuellement, quelques maladresses et, la réalité vous frappe.

Le Canadien a besoin de peaufiner son système.

L’unité défensive a des ennuis.

L’attaque cause des soucis aux entraîneurs.

Les unités spéciales, particulièrement en infériorité numérique, ne parviennent pas à faire la différence. Une situation inquiétante surtout en raison de la parité.

Claude Julien avait pourtant lancé un message clair hier.

« Il y a des joueurs qui devront fournir un effort plus soutenu. Notre jeu d’ensemble laisse à désirer, on commet de nombreux revirements. Bref, l’effort manque de conviction.»

Il est rare de voir Julien s’exprimer ainsi. Habituellement, il est plutôt réservé quand vient le temps d’évaluer un patineur ou encore un groupe de patineurs. Récemment, il a expliqué sa décision de réduire les présences de Nick Suzuki parce qu’il manquait d’intensité.

Direct au but

Hier, il a discuté de plusieurs sujets sans montrer la moindre hésitation. Il a expliqué d’une façon très convaincante pourquoi le Tricolore lui causait des soucis.

On peut très bien comprendre sa réaction. La défaite contre les Red Wings a laissé des traces. Et, elle a confirmé l’inquiétude qu’il avait laissée miroiter après le match à Buffalo. Sur le plan collectif, il n’y a pas de cohésion. On prend de mauvaises décisions entraînant des revirements servant bien la cause de l’adversaire. Le jeu de transition plonge trop souvent dans le vide, les attaquants et les défenseurs ne parvenant pas à obliger l’adversaire à se replier le plus rapidement possible.

Sur le plan individuel, il y a trop de patineurs qui tardent à s’imposer ou encore qui n’ont toujours pas réussi à se démarquer. Tomas Tatar et Brendan Gallagher doivent nécessairement fournir un effort de tous les instants pour échapper à une surveillance accrue de l’équipe adverse.

Max Domi devra s’y faire. Pour l’instant, il doit composer avec Arturo Lehkonen et une recrue, Nick Suzuki.

Heureusement, Jonathan Drouin, pour l’instant, tient le gouvernail avec ses complices, Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia.

Un effort soutenu

Mais, le Canadien a besoin d’un effort soutenu de tout un chacun. Quand l’attaque ne peut miser sur des patineurs capables d’atteindre le plateau des 80 points, par conséquent, il faut déployer un jeu d’ensemble où intensité, implication et exécution composent l’équation.

Sinon, ça ne fonctionne pas.

Entre-temps, les décideurs cherchent des solutions. Ils doivent trouver un moyen pour donner plus de lustre à une brigade défensive qui permet trop de tirs par match. Dans l’analyse des forces et des faiblesses, on croyait que Carey Price en bonne forme et un Shea Weber à sa position dès le début de la saison, représentaient déjà un avantage sur la saison dernière.

Cependant, Weber tente difficilement à s’adapter au jeu rapide de la Ligue nationale, qui, on en conviendra, complique la tâche des défenseurs qui prennent de l’âge. Mais, encore plus important, ne devait-on pas lui dénicher un défenseur gaucher pour mieux appuyer ses présences sur la surface de jeu.

Ce qui se produit actuellement, c’est qu’on doit donner plus de minutes à Petry.

Était-ce dans les projections du début de saison ? On en doute. Mais ce n’est que le début de la saison, ne l’oublions pas. Et, habituellement, quand une équipe s’écarte de son plan de match, quand elle s’éloigne de ses bonnes habitudes, elle a besoin d’un défi de taille pour se remettre sur les rails. Et pourquoi pas la visite des champions en titre, les Blues de St. Louis.

Une dure compétition

Défi de taille parce que les Blues pratiquent un style de jeu exigeant, de la part de l’adversaire, une concentration de tous les instants. Le Canadien devra composer avec un rival qui ne rate jamais une occasion pour s’imposer sur le plan physique, forçant son rival à commettre des revirements.

Les équipes qui n’affichent pas un jeu de transition axé sur l’exécution et la rapidité s’exposent à bien des ennuis face à une formation aussi imposante.

Les deux prochains matchs seront des matchs baromètres pour les décideurs du Tricolore. Aujourd’hui, les Blues, ensuite le Lightning qui a ridiculisé les Maple Leafs, jeudi soir, à Toronto. Deux auditions qui fourniront des informations pertinentes aux décideurs du Tricolore.

Laine avait donc raison

Patrik Laine ne s’est pas fait trop d’amis au sein des Jets de Winnipeg quand, pendant sa période de réflexion, il déclara qu’il désire avant tout évoluer avec des joueurs de haut niveau. En cinq matchs, il montre une fiche de trois buts et sept passes pour 10 points et un différentiel de plus six. La même fiche que Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton. Aux côtés de Mark Scheifele et de Blake Wheeler, il est non seulement un marqueur qu’il faut garder à l’œil, mais aussi, il démontre qu’il peut fabriquer des jeux. Que peut-on dire de plus? Il a fait connaître ses états d’âme en empruntant la ligne droite, en disant ce qu’il pensait, et il assume.

De toutes les équipes qui n’ont toujours pas subi la défaite à la régulière jusqu’à maintenant, elles sont sept, trois sont dirigées par de nouveaux entraîneurs. Edmonton (4-0) avec Dave Tippett, Buffalo (3-0-1) avec Ralph Krueger et Philadelphie (2-0) avec Alain Vigneault connaissent des départs intéressants. Jared Bednar, de l’Avalanche du Colorado, est le seul entraîneur avec plus de deux ans d’expérience aux guides d’une formation sans défaite une fiche de 3-0 pour l’Avalanche.

On croyait que l’absence de Justin Williams allait avoir un impact sur les jeunes joueurs des Hurricanes de la Caroline. Or, Rob Brind’Amour et son groupe ont une fiche immaculée de 4-0-0.

Je viens de recevoir une copie du livre de Me Guy Bertrand, célèbre avocat de Québec, qui raconte l’histoire des Nordiques et aussi de son association avec Me Marcel Aubut. J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet dans les prochains jours.