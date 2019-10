Des écureuils cachent 200 noix sous le capot de sa voiture

PITTSBURGH La propriétaire d’une voiture en Pennsylvanie a eu une drôle de surprise lorsqu’elle a ouvert le capot de sa voiture après la fin de semaine, en retrouvant plus de 200 noix de Grenoble entreposées par des écureuils.

En plus des noix, le moteur du VUS d’Holly Persic était rempli de mousses et d’herbes soigneusement rangées par les rongeurs en prévision de l’hiver.

La femme voulait se rendre à une bibliothèque de la région de Pittsburgh en début de semaine lorsqu’elle a senti une odeur de brûlé venant de l’avant de la voiture.

«Ma femme m'a appelé de la Northland Library et m'a dit que sa voiture sentait le brûlé et produisait un son étrange, a déclaré son mari, Chris, dans une publication sur Facebook. Je lui ai dit d'ouvrir le capot et voici la photo qu'elle m'a envoyée!»

«Les rongeurs et les véhicules ne font pas bon ménage», a poursuivi Chris Persic dans son message. Il a décrit l'incident comme «absolument dingue(“nuts”)» et a suggéré qu'il y avait probablement assez de noix sous le capot pour trois hivers.

«Il y en avait partout, sous la batterie, près du ventilateur du radiateur, a déclaré plus tard Chris Persic à CNN. Les noix sur le bloc moteur étaient noires et sentaient comme si elles avaient vraiment rôti."

Persic a déclaré qu'il lui avait fallu presque une heure pour nettoyer les écrous avant d'amener le véhicule chez un mécanicien pour un examen. Il a ajouté qu’il était heureux qu’aucun incendie ne se soit déclaré et que ce fût une histoire amusante à partager sur Facebook.

«En bref, si vous vous garez à l'extérieur, rendez-vous service et vérifiez de temps en temps sous le capot», a-t-il conclu.