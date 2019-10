GRAND ÉVÉNEMENT MILLÉSIME Savourons ensemble le plaisir de contribuer

Les passionnés de vin se donnent rendez-vous le 8 novembre prochain au Fairmont Le Château Frontenac pour le Grand Événement Millésime de la Fondation du CHU de Québec, présenté par BMW Ville de Québec et de Lévis! En plus de ravir les œnophiles, le #GEM contribuera financièrement à bâtir l’avenir des soins spécialisés offerts au Centre intégré de cancérologie (CIC) du Nouveau complexe hospitalier (NCH), qui ouvrira ses portes à l’automne 2020. Une expérience exclusive les attend; celle de déguster des millésimes d’exception ainsi que des vins d’une certaine rareté lors d’ateliers de dégustation dirigés en journée et d’un souper gastronomique en soirée, tout cela en présence d’un sommelier et des représentants des maisons vinicoles; M. Frédéric Mairesse, directeur général, Champagne Barons de Rothschild, M. Vincent Ravaut, propriétaire, Domaine Gaston et Pierre Ravaut et M. Miguel A. Torres, propriétaire, Maison Torres.

Domaine Gaston et Pierre Ravaut :

une tradition familiale depuis six générations

Le Domaine Gaston et Pierre Ravaut est situé au pied du célèbre coteau de Corton, en Côte-d'Or, le seul endroit en Bourgogne où sont produits des rouges et des blancs en grands crus. Ses appellations prestigieuses impressionnent : Corton et Corton-Charlemagne, Aloxe-Corton et Aloxe-Corton 1er cru, et Ladoix. C’est à partir des années 1920 que Gaston Ravaut commence à produire du vin et à le commercialiser. La vente directe prend son essor et le vin devient la première source de revenu. Son fils Pierrot a développé le domaine et réussi à donner à l'appellation Ladoix des premiers crus en rouge. Le fils de Pierrot, Gaston le Tounet, reprend les rênes au début des années 70 avant de les transmettre à son tour à ses héritiers, Pierre et Vincent. Aujourd’hui, c’est Vincent, qui assure la continuité du Domaine Gaston et Pierre Ravaut, entouré de son épouse Céline et de Christophe, qui vous propose la découverte des vins du domaine.

Le temps est venu de déguster de grands crus!

Bourgogne Chardonnay 2017

Corton les Hautes Mourottes, Grand Cru 2016

Corton les Hautes Mourottes, Grand Cru 2017

Corton-Charlemagne, Grand Cru 2017

Corton-Charlemagne, Grand Cru 2018

Ladoix Blanc 2017

Puisque l’on accorde tous une grande priorité aux soins spécialisés pour guérir ceux et celles que nous aimons, se rassembler en unissant sa passion des vins et le plaisir de contribuer à une cause importante, voilà un moment privilégié que vous offre la Fondation du CHU de Québec!