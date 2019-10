Jonathan Roy nous présente son chien Rocky

Ce bon vieux « Rock », un chien Labrador croisé blond âgé de presque 13 ans, suit Jonathan presque partout où il va. Il l’a accompagné dans les hauts et les bas de la vie, dans ses voyages et est toujours là lorsqu’il écrit ses chansons.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Je venais d’avoir une chicane de famille et je suis parti vivre seul. J’avais de la peine et j’ai acheté Rocky dans une animalerie. Il avait alors deux mois. Il n’était pas plus gros qu’un ballon de basket. Quand je suis retourné à la maison, Rocky est un peu devenu le chien de la famille.

2. Pourquoi ce nom ?

J’étais un fan de Rocky Balboa. Je trouvais que c’était un beau nom pour lui. Ça lui va bien ; ça va de pair avec sa personnalité, avec son regard.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus chien parce que j’aime le plein air et que je peux amener mon chien presque partout. J’aime les animaux en général. J’ai aussi eu des chats, des furets, etc. J’aime peut-être un peu moins les chats puisqu’ils sont souvent indépendants. Les miens ne me donnaient pas d’attention. On dirait bien qu’ils ne voulaient rien savoir de moi ! Pourtant, je sais bien qu’il y a de bons chats, mais le match n’y est pas.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Rocky ?

C’est un aventurier dans l’âme. Il aime la route. Il a une joie de vivre incomparable. Il adore jouer. C’est un grand amoureux aussi. Il est tout de même indépendant dans le sens où, quand je travaille, il est tranquille et n’a pas besoin de beaucoup d’attention.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Rocky.

Un jour, il est parti trotter sans que je m’en aperçoive. Il a fait cinq kilomètres de marche autour du lac Beauport et, à ma grande surprise, il est revenu avec les enfants, en autobus scolaire. Il avait sa médaille d’identification avec notre adresse dessus. Le chauffeur d’autobus l’a ramassé sur la route et nous l’a ramené.

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Un mauvais coup, alors qu’il n’avait que quatre mois environ : il a grugé tout le bras d’un divan d’osier qui était dehors, sa laisse étant suffisamment longue pour s’y rendre.

7. Quelle est son activité préférée ?

Il adore l’eau et aime se baigner dans le lac Beauport. Il saute aussi dans la piscine et y nage à sa guise. Lorsque nous étions en Californie, « Rock » allait se baigner chaque matin dans l’océan.

8. Quel est son endroit préféré ?

Je pense que ça n’a pas beaucoup d’importance tant qu’il est avec moi. J’ai voyagé partout aux États-Unis pendant deux ans, et il était là. Rocky est mon meilleur ami.

9. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

J’aurais aimé savoir à quel point cela sera difficile de le laisser partir quand le temps sera venu. Je suis très attaché à lui. Il me donne tellement d’amour ! Il fait partie de ma vie. Je l’ai élevé. C’est un peu comme mon enfant. Je profite du temps qu’il nous reste. Je lui donne beaucoup d’amour.

10. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en tournée ou en vacances ?

C’est mon ex, avec qui j’ai passé 5 ans. Rocky la connaît bien et est bien content de la voir et d’aller faire un tour dans sa famille.

À propos de Jonathan Roy