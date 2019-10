La Cour suprême permet de contester la Loi électorale

Yvon Maheux clame son innocence depuis le tout début de cette affaire. Il a déjà dépensé plus de 66 000 $ en frais d’avocats pour tenter de laver sa réputation et faire tomber l’amende de 7500 $ imposée par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Il risque aussi de perdre son droit de vote pendant cinq ans, s’il est reconnu coupable, et son droit de contribuer à un parti politique durant la même période.

Scandalisé par la gravité des sanctions imposées par le DGEQ, il entend se battre « jusqu’au bout » et s’est dit fier d’avoir remporté une première bataille devant le plus haut tribunal du pays (qui a refusé d’entendre l’appel du DGEQ), même si la guerre est loin d’être terminée puisque le débat se transportera maintenant devant la Cour supérieure.

« Je trouve ça tellement injuste qu’on me traite comme un fraudeur et un criminel... Il y a des choses qui clochent dans les lois sur les élections puis il y a un abus de pouvoir, c’est aussi simple que ça. Dans mon entourage, personne ne m’encourage à faire ça. Ils me disent que je suis un peu malade de dépenser mon argent pour ça, mais je ferai bien ce que je voudrai », a-t-il confié en entrevue avec Le Journal hier.