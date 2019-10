Le politicien qui dit non

Quand une dame âgée vivant seule a demandé aux chefs s’ils étaient prêts à augmenter les pensions de vieillesse, Elizabeth May a répondu « Oui, bien sûr ! », Jagmeet Singh a répondu « Oui, bien sûr ! », Yves-François Blanchet a répondu « Oui, bien sûr ! », Andrew Scheer a répondu « Oui, bien sûr ! » et Justin Trudeau a répondu « Oui, bien sûr ! ».

« J’aimerais bien, mais je ne vais pas vous mentir, il faut faire le ménage dans les finances publiques et diminuer la dette et le déficit avant d’engranger d’autres dépenses. »

Comme l’a écrit François Lambert sur Facebook : « À la question de sa blonde : “Maxime, trouves-tu que mes jeans me font un gros c... ?”, vendredi, Maxime Bernier aurait répondu : “Oui, mets-toi au régime !” »

Quand tu es en campagne électorale, il n’y a rien de plus facile que de promettre mer et monde.

« Vous voulez un nouveau pont ? Excellente idée ! De plus grosses écoles ? Pas de problème ! Un train rapide entre Québec et Toronto ? Pourquoi pas ? »

Vous me direz que le chef du Parti populaire du Canada n’avait rien à perdre (et vous aurez probablement raison), reste que ça prend quand même un certain courage pour enlever son costume de père Noël et cesser de parler aux électeurs comme s’ils avaient six ans.