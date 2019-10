Le Rouge et Or domine McGill

Le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé de McGill par la marque de 39-3 dans un match disputé cet après-midi au stade Percival Molson.

Le Rouge et Or a dominé d’un bout à l’autre pour signer une cinquième victoire en six sorties. Le championnat de la saison régulière sera à l’enjeu, dimanche prochain au PEPS, alors que les Carabins de l’Université de Montréal seront les visiteurs. Quant à McGill qui présente une fiche de deux gains et cinq revers, ils profiteront d’une semaine de congé avant de se frotter aux Stingers de Concordia pour conclure leur saison.

À son 3e match en carrière, Thomas Bolduc a complété 11 de ses 27 passes pour 184 verges, dont une de 50 verges à Mathieu Robitaille. Il a complété 7 de ses 14 passes pour 148 verges en première demie.

Après un 3e quart où les deux équipes ont été incapables de s’inscrire à la marque, McGill a brisé la glace tôt au 4e quart sur un placement de 16 verges de Findlay Brown.

Première demie

Le Rouge et Or a ouvert la marque à la faveur d’un placement de 13 verges de David Côté à leur deuxième série offensive.

Bien placés pour réussir un placement lorsqu’ils ont repris le ballon, McGill a cafouillé.

La remise était bonne, mais le botteur Findlay Brown a freiné quand il a vu la pression de Laval. Bilan des courses, un ballon échappée par le teneur repris par le demi défensif Maxym Lavallée qui a galopé sur 67 verges pour le touché.

Le Rouge et Or a accentué sa domination au deuxième quart. Les unités spéciales ont de nouveau réussi un gros jeu. Antoine Dansereau-Leclerc a brisé un plaqué et s’est échappé sur 71 verges pour le touché. Sur une faufillade d’une verge, Félix Garand-Gauthier a réussi l’autre majeur de la première demie qui s’est conclue par un pointage de 29-0.

McGill n’a obtenu que cinq premiers essais au cours des 30 premières minutes et 70 verges.