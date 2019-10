Le secret d’un couple qui dure

Je lis occasionnellement Le Journal de Québec, notamment le dimanche. Dans l’édition de ce jour, vous souhaitez recevoir d’un certain M.L. le secret de la vie à deux pendant 62 ans, alors que vous rappelez que « les gens heureux n’ont pas d’histoire ». C’est faux. Ils ont une histoire, avec des épreuves, mais ne la racontent pas parce que les histoires à l’eau de rose, ce n’est pas vendeur pour les médias, sauf peut-être pour Mylène Moisan.

Je ne connais pas la recette de M.L., mais je me permets quand même de vous livrer la nôtre, à ma femme et moi. Pour vous en faire un bref résumé, disons que mon épouse est décédée en novembre 2017, après 61 ans d’un mariage heureux avec moi. La recette ? Elle se résume dans les six mots annexés sur la feuille attachée à cette lettre.

Malgré les épreuves de santé de mon épouse et le décès accidentel d’un fils à l’âge de 20 ans, exactement comme celui de Doris Lussier, le comédien humoriste québécois vedette des années 50-60-70 pour qui l’humour fut la base d’une carrière prolifique, nous avons traversé nos années ensemble avec une bonne dose d’humour, à l’image du texte de Lussier que je joins à ma lettre.

Heureux malgré les épreuves ? Oui, avec la foi en un Dieu qui nous a toujours accompagnés. Certains diront que c’est de la naïveté, mais, pour nous, ça a marché.

Gilles Côté

Personne n’a le droit de juger des moyens que chacun choisit pour accéder au bonheur et à la paix du cœur. L’important, c’est de rester fidèle à ses valeurs profondes. Sur le feuillet joint à votre lettre, il y était écrit : « Le Jardin du couple devrait se développer, croître et durer grâce à 6 mots, chacun symbolisé par une fleur. L’amour (la rose), le dialogue (le perce-neige), les affinités (la jonquille), l’humour (l’hémérocalle), le respect (la tulipe), et la fidélité (le narcisse). » Ci-après, je me permets de reproduire le texte de Doris Lussier, lui aussi joint à votre lettre, avec de gros mercis pour nous l’avoir partagé : « L’humour, c’est l’état de grâce de l’intelligence humaine.

« Le mariage, sacrement de l’amour, est devenu l’antichambre du divorce. Pourquoi ? Parce que la grâce sanctifiante de l’humour a déserté le cœur des conjoints qui s’acharnent à faire des montagnes avec des riens, grossissent et dramatisent leurs défauts, au lieu d’en rire, et finissent par faire des problèmes avec des solutions. Et c’est de même partout. Ce qui manque toujours à la paix de l’ordre, c’est le sens de l’humour qui arrondit les angles au lieu de les aiguiser, qui répand son baume sur les plaies de l’âme quand tout contribue à les aviver et qui dédramatise les passions quand elles menacent de s’exacerber. Le sens de l’humour, c’est le huitième don du

Saint-Esprit. La plus belle preuve que Dieu lui-même a le sens de l’humour, c’est qu’il a créé les hommes et qu’il les laisse faire de la politique.

« Le sens de l’humour, c’est le sourire de la vérité ; se voir tel qu’on est ; voir les autres tels qu’ils sont ; en sourire et être heureux avec et malgré tout. Cultiver en soi la douce fleur de l’ironie est un moyen de garder la joie, cette divine enfance du cœur.

« Quand on parle d’humour, on ne peut s’empêcher de se demander en quoi il diffère de l’esprit. Car l’humour et l’esprit, pour être du même genre, ne sont pas de la même espèce. Je dirais que l’humour est une manière de vivre, alors que l’esprit est une manière de dire. L’humour n’est pas nécessairement éclatant ; l’esprit l’est toujours. L’humour est souvent un sourire de la tristesse ; l’esprit est toujours gai, même dans ses cruautés. Carlyle disait : “L’humour rit avec les choses ; l’esprit rit des choses.” »