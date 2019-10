Le titre de Bitfarms se dégonfle

Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous vous proposons un survol des transactions d’initiés dans les entreprises publiques québécoises, les investissements dans les jeunes entreprises d’ici et les analyses de titres.

Le président démissionnaire de Bitfarms vend des actions

Photo d'archives

Le président démissionnaire et cofondateur de l’entreprise de minage de bitcoins Bitfarms (BITF), Pierre-Luc Quimper, a vendu 225 000 de ses actions ces dernières semaines. Les données transmises aux autorités boursières font état de prix de vente entre 0,78 $ et 0,95 $. Pierre-Luc Quimper détient toujours 8,5 millions d’actions de Bitfarms. Le titre de Bitfarms s’est dégonflé depuis son sommet atteint le 17 juillet dernier, passant de 3,60 $ à 0,54 $ hier. Bitfarms détient des centres de minage à Brossard, Saint-Hyacinthe, Farnham, Magog, Cowansville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke et Bromont.

Les résultats de MTY déçoivent les analystes

Malgré des revenus en hausse de 36 % au dernier trimestre, à 1,08 milliard $, plusieurs analystes ont dit être déçus de la performance du groupe québécois MTY. Hier, le titre de MTY a glissé de plus de 8 % pour terminer à 57,75 $ à la Bourse de Toronto. MTY détient de nombreuses franchises, dont celles de Thaï Express, Tiki Ming, Tutti Frutti, Valentine, Mike’s, Scores, Sushi Shop et Yuzu.

Couche-Tard et les cigarettes électroniques

La baisse des ventes de cigarettes électroniques aux États-Unis ne devrait pas trop faire souffrir Alimentation Couche-Tard (ATD.B), selon l’analyste Peter Sklar de BMO Marchés des capitaux. Les autorités américaines étudient la possibilité de bannir certains produits très addictifs pour les jeunes. Le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs a décidé de retirer des capsules aromatisées des tablettes aux États-Unis. Les ventes de cigarettes électroniques représentent environ 4 % des revenus de Couche-Tard aux États-Unis. L’analyste Sklar fixe un prix cible de 42 $ sur le titre de Couche-Tard d’ici un an.

Dure semaine pour HEXO

La semaine boursière qui vient de se terminer a été passablement difficile pour les titres de producteurs de cannabis. Le producteur HEXO a vu son titre chuter de 35 %, passant de 5,17 $ à 3,35 $. HEXO a annoncé le départ de son chef de la direction financière vendredi dernier et le producteur a fait savoir jeudi que ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre et pour 2020 ne tenaient plus la route. Pour 2020, les résultats de revenus devraient être ramenés autour de 235 millions $ au lieu de 400 millions $, croit l’analyste de Bank of America Merrill Lynch, Christopher Carey.

Cominar prend du mieux et les analystes apprécient

Photo d'archives

Le titre de Cominar (CUF.UN) a pris de l’altitude cette semaine et certains analystes croient que la direction de l’entreprise s’améliore. Depuis le début de l’année, le titre de la fiducie de placement immobilier de Québec a gagné 17 % à la Bourse de Toronto. Cominar envisage la construction de près de 10 000 unités résidentielles sur 10 de ses sites commerciaux au Québec. Hier, le titre de Cominar a terminé la séance à 13,57 $. L’analyste Michael Markidis de Desjardins Marchés des capitaux a fixé un cours cible de 14 $ sur le titre de Cominar.