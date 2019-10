[VIDÉO] Le trio RSVP: du métal anglo à la pop franco

La scène musicale de Québec est en pleine ébullition et elle ajoute aujourd’hui à sa vaste palette sonore un nouveau boys band pop avec le trio RSVP. Les jeunes musiciens fougueux, qui ont commencé à jouer ensemble il y a plusieurs années en faisant du métal, s’identifient maintenant à une pop léchée inspirée des années 1980.

RSVP est le nouveau projet musical francophone de Jean-Philippe Michaud (basse), Darren Vaudreuil (voix) et Henri Gendron (batterie), qui jouent ensemble depuis bon nombre d’années déjà.

Le trio a exploré plusieurs styles, à commencer par le heavy métal, avant d’arriver aux cinq chansons qui figurent sur son premier EP, qu’il vient tout juste de lancer.

«Les gens ne s’attendent pas à ça parce qu’aujourd’hui on fait de la pop en français, explique Jean-Philippe Michaud. Mais on faisait du métal avant. On a évolué vers le rock, puis vers le pop-rock avec notre ancien projet (le groupe Desirae). Là, on est vraiment sur notre X avec la pop.»

RSVP a lancé récemment un premier bouquet de cinq pièces entraînantes réalisées par le duo Kingdom Street (Paméla Lajoie et Patrick Donovan), de Québec.

Inspiration années 1980

Malgré son jeune âge, le trio s’inspire des années 1970 et 1980 non seulement dans le son, mais dans son image et son nom.

RSVP signifie peut-être «réponse s’il vous plaît», mais c’est aussi l’acronyme de l’émission de René Simard diffusée au milieu des années 1980, René Simard vous présente, soulignent-ils.

«Forcément, on a grandi avec ce que nos parents écoutaient, et c’est la musique de cette époque-là. On a toujours été attirés vers le rétro vintage», souligne Jean-Philippe Michaud.

Le trio souhaite maintenant que sa pop séduise le public. «Si on faisait du métal avant, c’est parce qu’on est des gars de show. Pour nous, c’est là que ça se passe.»

► Le EP du groupe RSVP est disponible maintenant.