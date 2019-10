Le week-end culturel de Mathieu Quesnel

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Le livre du musicien Navet Confit Les Films, les desserts, les chaises, les souvenirs, les voyages, la radio... On y retrouve des paroles de chansons, des poèmes et des récits. Ça fait référence à différentes expériences personnelles. C’est drôle, déjanté et loufoque !

Quel est le dernier film qui vous a séduit ?

Le film A Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Je l’ai vu durant un vol en avion et j’ai vraiment beaucoup aimé. Les acteurs sont incroyables, on croit à leur histoire. Bradley Cooper est vraiment excellent. Il incarne bien le véritable alcoolique. Quant à Lady Gaga, sa performance est extraordinaire et ses chansons sont superbes. La réalisation de Cooper est une belle réussite.

Quel est le spectacle à voir ?

Il ne faut pas manquer la pièce Sissi, écrite par Nathalie Doummar, mise en scène par Marie-Ève Milot, au Théâtre La Licorne, dans la salle intime. J’ai le plaisir d’y jouer avec Nathalie Doummar, Sylvie De Morais-Nogueira et Elisabeth Sirois. Il s’agit d’une comédie dramatique qui raconte l’histoire d’une jeune femme déchirée entre ses origines et sa culture familiale et celles de sa culture d’adoption. Elle va décider de mettre en branle la vie qu’elle a envie de vivre, mais cela va créer des problèmes dans son entourage. C’est intéressant, car certaines scènes vont susciter un certain malaise tout en étant drôles. Plusieurs femmes de cette génération vont aussi se reconnaître. C’est à voir !

Quel est le musée que vous aimez fréquenter ?

J’aime me rendre au Centre Phi, car pratiquement toutes leurs expositions sont bonnes et intéressantes. Jusqu’au 27 octobre, on y présente Cinéma VR : courts métrages sur toile, qui compte cinq courts métrages de réalité virtuelle en collaboration avec le Festival International du Film de Genève. C’est un peu du cinéma et de la peinture qui y sont réunis. Ça vaut la peine de se déplacer, la présentation est très originale ! Précédemment, j’avais beaucoup apprécié l’exposition qui s’y tenait Yoko Ono : Liberté conquérante sur l’œuvre visionnaire de Yoko Ono, femme du regretté John Lennon. L’œuvre et la personne sont tout aussi intéressantes.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Il ne faut pas manquer la cinquième saison de la série Ruptures, où j’ai beaucoup de plaisir à jouer un homme manipulateur. Comme ce sont toujours de nouvelles intrigues, on peut facilement embarquer dans une nouvelle saison sans avoir vu les précédentes. Sinon j’aime visionner la série Léo signée Fabien Cloutier, sur Club illico, c’est une belle comédie très bien jouée. J’aime beaucoup le travail de l’auteur et comédien Fabien Cloutier ainsi que celui du réalisateur Jean-François Chagnon. C’est vraiment de la bonne télé.

