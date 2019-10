Les Yankees prennent les devants face aux Astros

Les Yankees de New York ont frappé trois circuits pour finalement remporter le premier match de la série de championnat de la Ligue américaine face aux Astros par le pointage de 7 à 0, samedi soir, à Houston.

Gleyber Torres a été le premier à expédier la balle de l’autre côté de la clôture, en sixième manche, contre le partant Zack Greinke. Le jeune joueur de deuxième but a été le grand héros de la soirée, concluant la rencontre avec trois coups sûrs et cinq points produits.

Giancarlo Stanton, également en sixième, et Gio Urshela, en neuvième manche, ont aussi frappé la longue balle.

Le lanceur japonais Masahiro Tanaka a connu un excellent départ pour les Yankees, ayant cédé un coup sûr et un but sur balles en six manches. Les releveurs Adam Ottavino, Zack Britton et Jonathan Loaisaga ont complété le travail.

Abraham Toro laissé de côté

Les deux équipes ont dévoilé, plus tôt dans la journée de samedi, leur formation de 25 joueurs pour cette série de championnat.

Le Québécois Abraham Toro ne sera pas utilisé par les Astros, lui qui avait aussi été laissé de côté au tour précédent face aux Rays de Tampa Bay.