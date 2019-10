LNH : cinq Québécois en feu

En ce début de campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs patineurs originaires de la Belle Province se démarquent par leur production offensive.

En voici cinq qui sortent du lot:

Anthony Mantha – Red Wings de Detroit

Photo Ben Pelosse

Avant les affrontements de samedi soir, Anthony Mantha pointe au troisième rang des meilleurs pointeurs de la LNH avec huit points en quatre parties. Le natif de Longueuil fait notamment parler de lui pour ses habitudes à placer la rondelle derrière les gardiens adverses, lui qui a touché la cible à six reprises. Il a notamment fait écarquiller bien des paires d’yeux, en inscrivant quatre buts contre les Stars de Dallas, dimanche dernier. Mantha a également été blanchi de la feuille de pointage seulement une fois depuis le début des hostilités dans le circuit Bettman.

David Perron – Blues de St. Louis

Photo d'archives, AFP

Après avoir remporté la Coupe Stanley l’an dernier, le vétéran de 31 ans semble plus motivé que jamais. David Perron a amassé au moins un point à chacune des sorties de sa formation, si bien qu’il a fourni trois buts et deux mentions d’aide en quatre rencontres. Il s’agit de son plus prolifique début de saison en carrière.

Samuel Blais – Blues de St. Louis

Photo AFP

Samuel Blais a déjà engrangé quatre points en 2019-2020, ce qui égalise son total de la campagne précédente. La seule différence, c’est que l’athlète de 23 ans a amassé ces points en quatre affrontements, alors qu’il avait réalisé cette production en 32 joutes en 2018-2019. Le patineur originaire de Montmagny a touché la cible deux fois et fourni deux passes décisives. Blais évolue d’ailleurs sur le même trio que Perron à St. Louis. La connexion entre les Québécois semble être au beau fixe.

Jonathan Drouin – Canadien de Montréal

Photo AFP

Rares sont ceux qui ont coulé autant d’encre que Jonathan Drouin au Québec. Le représentant du CH fait parler de lui pour de bonnes raisons, après ses quatre premiers matchs en 2019-2020. L’attaquant de 24 ans n’a jamais été blanchi de la feuille de pointage depuis le début de la campagne, lui qui a amassé un filet et trois mentions d’aide. L’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien semble apprécier le jeu de Drouin, alors qu’il l’utilise près de 17 minutes par rencontre. Anthony Beauvillier – Islanders de New York

À sa quatrième saison dans la meilleure ligue de hockey au monde, Anthony Beauvillier mène la charge chez les Islanders. En effet, il a marqué deux buts et alimenté deux de ses coéquipiers en quatre parties. Des statistiques qui placent le natif de Sorel-Tracy au sommet des pointeurs de son équipe.

Mention spéciale à Kris Letang (Penguins de Pittsburgh) et Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride) qui ont obtenu quatre points en autant de parties.