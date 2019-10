Nordiques 1979-1980: Curt Brackenbury, l’agitateur devenu motivateur

Sur la glace, pendant ses cinq saisons avec les Nordiques, Curt Brackenbury n’a jamais hésité à brasser la cage de ses rivaux. Aujourd’hui, c’est d’une tout autre façon qu’il remue les gens, à titre de motivateur et conférencier œuvrant auprès de sportifs et d'entreprises désirant maximiser leurs résultats par la préparation mentale.

Comme joueur, Brackenbury passait souvent pour un dur, mais discrètement, il s’est toujours intéressé à la psychologie, ainsi qu’aux stratégies cognitives pour aider à réduire le niveau d’anxiété et de stress.

C’est toutefois la paternité qui a transformé le père de deux filles, au point de l’amener à se lancer tête première dans la deuxième mouture de sa carrière.

Photo d'archives

«Quand tu es joueur de hockey, on t’apprend à endurer la douleur et le stress en te taisant, sans te plaindre. Et tout à coup, en dehors de l’aréna, tu te retrouves avec deux petites filles qui te demandent comment tu te sens et tu veux savoir aussi comment elles se sentent. Ça te transforme», a expliqué l’ancien ailier gauche.

Une vie bien remplie

Brackenbury, à 67 ans, est toujours fort occupé dans son champ d’expertise. De plus en plus d’athlètes, notamment, se tournent vers de tels services. Ses services ont été requis au fil des années auprès d’athlètes olympiques, d’équipes de la LNH et d’autres clubs sportifs à différents niveaux.

Photo d'archives

Cette vie remplie l’amène à voyager sans ménagement. Visiblement, tout ce qui se rapporte à la préparation mentale n’est plus le tabou de jadis.

«Au hockey, c’est encore drôle de voir à quel point tellement de gens se préoccupent du maniement du bâton et de la rondelle, mais que les organisations commencent à comprendre qu’il est tout aussi important de comprendre comment un jeune joueur se sent.

«C’est le genre de discussions que l’on a maintenant avec de jeunes athlètes qui sont très ouverts à accueillir de nouvelles stratégies pour les épauler mentalement. J’essaie d’appliquer ce que j’ai appris en jouant et de le transposer dans le domaine d’expertise des gens à qui je parle pour les aider à performer au niveau cognitif», a-t-il spécifié.

Un heureux hasard

Avant cette fascinante deuxième carrière, Brackenbury a abouti à Québec en 1975 par un heureux clin d’œil du destin.

À la fin de son séjour au Minnesota, dans l’AMH, il attendait impatiemment des nouvelles des Kings de Los Angeles pour faire le grand saut dans la LNH. Après deux heures d’attente, le rendez-vous attendu n’a pas eu lieu et entre-temps, les Nordiques l’appelaient. Il a finalement goûté à la LNH avec eux, en 1979.

«Je suis vraiment heureux que les Kings aient été en retard, parce que Québec est le meilleur endroit où j’ai joué au hockey. C’est la meilleure décision de ma vie. J’y ai rencontré des gens merveilleux et j’ai vécu des années fantastiques dans une ville folle de hockey», a témoigné celui qui a tissé des amitiés indéfectibles chez les Nordiques, au point d’avoir été désigné garçon d’honneur au mariage de Wally Weir.

CURT BRACKENBURY AUJOURD’HUI

Curt Brackenbury, un Ontarien d’origine, a vécu en Colombie-Britannique et dans la région de Boston après sa carrière dans la LNH à Québec, Edmonton et St. Louis. Les conférences de motivation qu’il donne permettent à des athlètes et d’autres individus de différentes sphères du monde du travail de développer leurs stratégies mentales pour mieux performer. Il représente l’entreprise Optimax.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 63

Buts: 6

Passes: 8

Points: 14

Minutes de punition: 55

CARRIÈRE LNH