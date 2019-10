Nordiques 1979-1980: l'admiration de Marc Tardif pour les pionniers

Parmi les monuments les plus marquants de l’histoire des Nordiques, Marc Tardif occupe toujours une place de choix. Mais pour lui, bien au-delà des succès d’un groupe de joueurs adulés, ce sont les efforts des fondateurs des Nordiques à l’époque où plusieurs levaient le nez sur l’AMH qui ont pavé la voie au grand saut dans la Ligue nationale.

«Pour te rendre à 1979, il faut d’abord passer par 1972», insiste à plusieurs reprises Tardif, lors d’un entretien sur le 40e anniversaire de l’accession des Nordiques à la LNH.

Telle est la perception du capitaine de l’équipe dans les années de l’AMH. Et c’est non négociable! Avant de parler des exploits de qui que ce soit sur la glace lors des débuts de la LNH ou de la fébrilité qui imprégnait Québec dans ces grands moments, impossible de passer sous silence l’œuvre du fameux groupe des six.

Photo d'archives

Marius Fortier, Jean-Marc Bruneau, John Dacres, Marcel Bédard, Jean-Claude Mathieu et Léo-Paul Beausoleil ont d’abord fondé le club dans une période où plusieurs considéraient l’AMH comme une lubie. La fusion de 1979 et l’arrivée des Nordiques dans la LNH aura prouvé que les six fonceurs ont gagné leur audacieux pari.

«Il faut se souvenir des gens qui ont foncé pour fonder. Imaginez un peu, pour des gens comme Marius, comment il fallait du guts! Je suis très reconnaissant qu’ils aient décidé d’embarquer dans une telle galère», souligne-t-il avec admiration.

Toujours le but premier

Les efforts du groupe des six ont mené, sept ans plus tard, au grand jour. Car malgré de brillants moments dans l’AMH, Tardif a toujours compris l’objectif ultime.

Photo d'archives

«Le but premier a toujours été de rejoindre la LNH. Ça s’est réalisé plus tard qu’on le pensait, mais le dénouement a été profitable pour tout le monde. C’est sûr que c’était très spécial de vivre, ce moment», se remémore-t-il.

Pas d’amertume

S’il assure qu’il conserve un heureux souvenir de l’accession des Nordiques à LNH, Tardif a pourtant connu des moments houleux avec l’organisation qui l’a vu grandir.

Il y a d’abord eu une grève contractuelle avant la campagne inaugurale de 1979. Il a ensuite produit à bon rythme avec 68 points en 58 matchs, mais l’entraîneur-chef Jacques Demers était à couteaux tirés avec lui.

Photo d'archives

Dès 1981, l’équipe a tenté à plusieurs reprises de racheter son contrat, parvenant à ses fins à l’automne 1983. Aujourd’hui, le numéro 8 refuse de faire des vagues avec cet épisode final.

«J’étais en fin de carrière et de bons jeunes joueurs arrivaient. Non... je n’ai jamais eu de rancune. Ça fait partie du cheminement normal d’une carrière sportive. Déjà, les jeunes poussaient et le hockey devenait de plus en plus global. Ce que j’ai vécu avec les Nordiques, c’est un beau voyage. Je suis très fier d’avoir pu participer, avec plusieurs autres personnes, à cette aventure.»

MARC TARDIF AUJOURD’HUI

Marc Tardif a fondé l’École de hockey de la Capitale en 1979. De 1983 à 1995, il a été propriétaire du concessionnaire Laurier Pontiac-Buick, avant de faire de même avec Charlesbourg Toyota en 1997. Il dirige toujours la concession aujourd’hui, en plus de Kia Beauport, depuis 2000.

STATISTIQUES EN 1979-80

Parties jouées: 58

Buts: 33

Passes: 35

Points: 68

Minutes de punition: 30

CARRIÈRE LNH