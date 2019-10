On Fest’oie!

Le 26e Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim, sur la Côte-de-Beaupré, bat son plein depuis hier et se poursuivra jusqu’à lundi, jour de l’Action de grâces, avec son Salon des artisans, ses spectacles, son souper rétro, son gala de lutte, son exposition de voitures anciennes et son brunch Gala de Reconnaissance, entre autres. La plupart des activités se déroulent sur le site du Festival situé non loin de la Réserve de la faune de Cap-Tourmente. Renseignements sur la programmation au www.festivaldeloiedesneiges.com.

80 000 raisons de se réjouir

Photo courtoisie

Le conseil d’administration de la Fondation Élan a choisi récemment de manifester son appui à la réalisation du réaménagement de la cour de l’école Madeleine-Bergeron qui accueille des jeunes présentant des situations de handicap. Le projet, évalué à près de 254 000 $, était rendu nécessaire à la suite du déménagement de l’école dans le secteur Cap-Rouge. La Fondation Élan participe ainsi, à la hauteur de 80 000 $, au financement de ce projet d’envergure afin de permettre à ces enfants de s’épanouir en profitant pleinement d’une aire de jeux attrayante, stimulante et sécuritaire. Depuis sa création en 2007, la Fondation Élan a versé plus de 225 000 $ en octrois en soutien aux élèves de cette école. Sur la photo, on retrouve de gauche à droite : Christian Pleau, DG de la Commission scolaire des Découvreurs ; Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et députée de Louis-Hébert ; Guy Béliveau, président sortant ; Jean-Claude Thériault, trésorier, et Annie Gagnon, directrice générale, tous de la Fondation Élan ; Maxim Pilote, ex-directeur de l’école Madeleine-Bergeron et Dave Pichette, président de la Fondation Élan. À l’avant-plan, Marianne, élève de l’école Madeleine-Bergeron.

Ah ! la chasse...

Photo courtoisie

Alain Bertrand, retraité du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), a abattu un orignal de plus de 800 livres, avec 40 pouces de panache, le 3 octobre dernier à Labrieville (la Haute-Côte-Nord). Alain était accompagné pour l’occasion de son frère André, ainsi que de la famille Boucher : Égide, Jean-Paul et René. Puisque je crains d’être débordé de photos de chasse avec la parution de celle-ci, la référence pour publication sera un original pesant plus de 800 livres ayant un panache de 40 pouces et plus. Soyez-en averti !

Encore lui ?

Photo courtoisie

Dave Comeau, de l’arrondissement Beauport, a récidivé. Après avoir réalisé son premier trou d’un coup en carrière il y a quelques années, voilà qu’il en a réussi un autre, son deuxième, le 5 octobre dernier au club de golf Pont-Rouge de la route Petit-Capsa. Dave a profité du réaménagement du trou numéro 4 (devenu temporairement une normale 3 de 150 verges) pour utiliser son fer 7 et loger sa balle dans la coupe. Son frère Karl Comeau, Terry Marcoux et Fred Lapointe ont été témoins de son exploit.

Bravo Dave.

Anniversaires

Photo courtoisie

Hélène Lauzier (photo) de Hélène Lauzier agence immobilière... Rachel Bouchard, de Raymond Chabot Grant Thornton à Québec... Jorane, née Johanne Pelletier, chanteuse, violoncelliste et compositrice québécoise, 44 ans... Jessica Barker, comédienne et actrice québécoise, 42 ans... Hugh Jackman, acteur australien, 51 ans... Linda Bergeron, représentante publicitaire à V... Nicole Caron, représentante publicitaire chez Énergie Québec.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 octobre 1994. Gérald Godin (photo) 55 ans, écrivain et ancien député péquiste... 2016. Dylan Rieder, 28 ans, skateur professionnel et mannequin américain... 2015. Bob Leuci, 75 ans, ex-policier du NYPD devenu écrivain américain de romans policiers... 2013. Maryelle Kirouac, 70 ans, ex-directrice artistique du Théâtre La Fenière et ex-chroniqueuse radio... 2012. James Elliott Coyne, 102 ans, 2e Gouverneur de la Banque du Canada (1955 à 1961)... 2009. Freddy Robinson, 70 ans, guitariste, bluesman américain.