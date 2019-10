Patrick Morin prêt à acheter des magasins RONA

« C’est certain qu’on va regarder. On ne ferme pas la porte », répond le directeur général de la chaîne, Michel St-Jean, précisant suivre ce dossier avec intérêt. Il affirme avoir même visité des sites que Lowe’s a fermés au cours des derniers mois.

Depuis 2016, lors de l’acquisition de RONA par Lowe’s pour 3,2 milliards $, plus d’une vingtaine de magasins corporatifs ont fermé leurs portes. Il y a quelques mois, l’entreprise a radié près de 1 milliard $ US de la valeur de ses activités canadiennes.

« Nous souhaitons continuer de grandir et d’augmenter nos parts de marché. Nous avons déjà acheté des détaillants existant par le passé. Effectivement, on pourrait acheter des bâtiments et des terrains [de RONA] », réitère M. St-Jean, qui est en poste comme directeur général depuis environ un an.