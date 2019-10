Toujours impressionnant

Intemporelle et toujours pertinente, la musique de Pink Floyd a plané de brillante façon, hier, dans le Centre Vidéotron. Un hommage réussi de la part de la formation The Australian Pink Floyd Show qui reprend, depuis 1988, les hymnes interstellaires de la formation britannique.

Des groupes hommages à Pink Floyd, il y en existe beaucoup. Il y en a même à la tonne. Tous, toutefois, n’ont pas les moyens de la formation australienne.

Une scène imposante, des éclairages de qualités, des lasers, des effets de fumée, une surface de projection circulaire, les effets sonores, une marionnette géante de professeur, dix musiciens et une sonorisation tout impressionnante et impeccable.

Il s’agissait de la dixième visite des Australiens dans la Vieille Capitale et d’une toute première au Centre Vidéotron. Autour de 6000 personnes ont dégusté, avec appétit et plaisir, les sonorités floydiennes.

Et pour cette tournée de 105 spectacles, intitulé All That You Love, The Australian Pink Floyd Show a eu l’excellente idée de faire quelques incursions dans des titres qui sont rarement mis en valeur par les formations hommages.

Entrée réussie

Comme ce début de spectacle, derrière un rideau, avec les pièces instrumentales Obscured by Clouds et When You’re In, de la trame sonore du film La Vallée.

Les ombres des musiciens sont visibles à travers le rideau, sur lequel, défilent des projections psychédéliques. Un clin d’œil aux années 70 réussi. Une entrée totalement réussie.

Et ensuite, à la tombée du rideau, les premières notes de In The Flesh, du classique The Wall, résonnaient dans l’amphithéâtre.

Outre la qualité d’interprétation quasi parfaite des musiciens, les voix du bassiste Ricky Howard et du chanteur Chris Barnes, qui alternent durant The Thin Ice, sont dans les tonalités vocales de Gilmour et Waters.

Tout comme les solos de guitare de Steve Mac et David Domminney Fowler et les lignes de claviers de Jason Sawford.

Welcome to the Machine, en raison de sa pertinence, a été le gros moment de la première partie du concert. Quelle pièce.

On se serait bien passé de Money, qui est brûlée depuis de nombreuses années, mais la pièce de l’album Dark Side of the Moon demeure une sorte de passage obligatoire.

Pertinence

Au retour de l’entracte, la planante et céleste Shine on Your Crazy Diamond s’est faite entendre.

On a ensuite eu droit à un autre intéressant retour dans le passé avec Cymbaline de la trame sonore du film More, liée à la très planante et psychédélique Careful With that Axe Eugene, livrée sous de superbes éclairages rouges. Avec bien sûr le hurlement d’outre-tombe préenregistré. Ciel que ça faisait du bien d’entendre du très vieux Pink Floyd.

Retour ensuite dans le présent avec l’excellent Pigs, une pièce écrite en 1977, mais qui, elle aussi, a conservé toute sa pertinence.

Hymnes uniques

On peut être étonné de voir autant de gens réunis dans un amphithéâtre pour un groupe de musiciens inconnus qui rendent hommage à la musique de Pink Floyd.

Il y a la force et l’intemporalité de cette musique. Les hymnes musicaux créés par David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Rick Wright sont uniques. Les rares concerts de Gilmour et ceux de Waters sont présentés à guichets fermés. La salle de cinéma du Cinéplex Odéon Sainte-Foy était pleine à craquer, la semaine dernière, pour la présentation du film de sa dernière tournée.