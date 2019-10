Un 1000e match pour Phil Kessel

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Phil Kessel a disputé la 1000e rencontre de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, samedi soir, face à l’Avalanche du Colorado.

À 32 ans et 10 jours, Kessel est devenu le troisième plus jeune joueur actif à accomplir ce fait d’armes. Patrick Marleau (31 ans et 124 jours) et Anze Kopitar (31 ans et 220 jours) ont précédé l’attaquant américain.

Kessel a été un choix de premier tour, cinquième au total, des Bruins de Boston au repêchage de 2006. Il a disputé 222 rencontres avec l’équipe du Massachusetts. Suivent ensuite 446 matchs avec les Maple Leafs de Toronto, 328 avec les Penguins de Pittsburgh, puis maintenant quatre avec les Coyotes.

Avant le match de samedi, Kessel totalisait 824 points dans la LNH, dont 357 buts.

À propos de son 1000e match, Kessel a été blanchi de la feuille de pointage dans une défaite de 3 à 2 en prolongation. Andre Burakovsky a plutôt joué les héros pour l'Avalanche en période supplémentaire.