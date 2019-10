Un demi-mètre de neige tombé sur l’ouest du Manitoba

WINNIPEG | Plus de 50 cm de neige sont tombés vendredi au Manitoba dans une tempête hivernale précoce qui a complètement paralysé la région de Winnipeg et a déjà fait trois blessés, dont un grave.

Selon Global News, le chef adjoint du Service des ambulanciers paramédicaux de Winnipeg, Jay Shaw, qui dirige le centre d’urgence de la ville, a confirmé le premier bilan.

La personne pour qui on craint pour sa vie a été victime d’une chute d’un arbre. Durant la tempête, plus de 700 chutes ont été rapportées aux services d’urgence.

Les responsables des urgences ont demandé à la population de rester chez eux et d’éviter de sortir, en raison de nombreuses pannes de courant, ainsi qu’un nombre important de chutes de branches et d’arbres et de l’amoncellement de neige.

Samedi matin, un peu moins de 50 000 foyers étaient toujours sans électricité, principalement dans la région de Winnipeg.

Le porte-parole de Manitoba Hydro, Bruce Owen, a déclaré que la neige et les vents violents, qui ont frappé la ville, rendaient impossible l’estimation du rétablissement du courant.

«C’est une première pour nous, car nous avons seulement commencé à fournir des estimations il y a environ trois ans, a-t-il déclaré au «Winnipeg Sun». Pour résumer, on peut dire qu’actuellement, pour chaque panne que nous réparons, trois autres surviennent.»

La tempête hivernale précoce est le résultat d’une forte dépression venant du Colorado. La majeure partie de la province est toujours en alerte de tempête, en raison des vents en rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h qui souffleront encore samedi, accompagnés de poudreuse. Cinq à 15 cm de neige sont encore attendus dans la journée.