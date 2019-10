Une infirmière prise pour cible

Différents groupes extrémistes s’affrontent sur le web et les réseaux sociaux de façon plus intense à Québec dans les derniers jours.

Selon eux, ces « fausses allégations » lancées contre ses membres sont faites dans le but de les « assassiner socialement et professionnellement ».

« Atalante est un mouvement nationaliste révolutionnaire et séparatiste, comme un mouvement de troisième voie entre le capitalisme et le communisme », disent-ils.

« Lorsqu’une situation de la sorte est portée à notre attention, pour tout membre du personnel, nous prenons cela très au sérieux et mettons les mesures en place pour effectuer les validations nécessaires. Notre priorité est de nous assurer de la qualité, et la sécurité des patients et des collègues est assurée », a expliqué Mme Dupuis, également adjointe au PDG du CHU de Québec.