Yves-François 1er

Ils sont bien pratiques, les imbéciles, quand ils sont dans l’autre camp.

Les racistes, les islamophobes, les transphobes, les climatosceptiques et les connards, on les chasse chez l’adversaire...

Quand ils sont de la famille, alors là, on veut vite les oublier, faire comme s’ils n’existaient pas. Hein? Quoi? Qui? Où ça?

Quand viennent les questions embarassantes, on clame, comme le maréchal Blanchet: Populos erit ratio! Le peuple aura raison!

Et claquent alors les talons de ses adjudants.

Mais le Bloc n’a pas pu échapper pas aux inquisiteurs des temps modernes.

On avait déterré un conservateur chaudasse en 1992, on a fini par lui trouver un quatuor de têtes à claques...

Chez les coreligionnaires de Justin Trudeau, on avait apprécié ces dernières années de jolis spécimens de l'humanité.

Y en a même un qui avait a lié la loi sur la laïcité du Québec au terrorisme de l’État islamique; il est digne du Bye Bye 2019...

Depuis quelque temps donc, les bloquistes se tapaient sur les cuisses en regardant les autres multiplier les excuses et les génuflexions.

Jusqu’à ce que leurs propres prosateurs soient jetés sous les feux de la rampe.

Ils en avaient écrit de belles sur l’islam, les musulmans, le voile islamique, etc. Une surdouée avait écrit sur Facebook que sans une loi sur la laïcité, les femmes devront porter le hidjab pour aller chez IGA... Sinon, ce sera la prison!

Une pensée qui s’apparente à celle des célèbres Pinault/Caron mais cela ne lui vaudra pas d’être bannie du Bloc. Pas plus que les autres.

C'est qu'il est trop tard pour se draper d’une vertu additionnelle. Et puis, le chef, déjà adulé, risquerait de finir emmailloté comme Toutankhamon.

Photo d'archives, Agence QMI

On savait le Sérénissime Bloquiste d’une humilité sans borne, il est apparemment aussi un puits de mansuétude.

Avant de pogner les nerfs et de se montrer sous son vrai jour, une fois pris dans ses contradictions et déçu de l'intelligence d'autrui...

- Vous êtes-vous assurés que vos candidats n’ont plus la même vision des choses?

- On s’est assurés de ça AVANT qu’ils soient candidats.

- Vous le saviez avant?

- (Soupir, regard noir et contrariété devant la vivacité d’esprit...)

À vrai dire, au Bloc, on n’avait pas pris le temps de lire toutes les réflexions pondues sur Facebook par les penseurs devenus candidats. On a jasé avec eux de choses et d’autres, en les croyant sur parole, avant de leur serrer la main...

C'était bien plus des parachutistes que des parachutés. On leur demandait de sauter: Faites attention! Merci et bonne chance!

On était déjà content d’en trouver, des candidats. Plusieurs de ceux qui ont fini en souriant sur des affiches n’avaient sans doute jamais cru pouvoir finir à Ottawa. On avait déjà vu ça: Ruth Ellen Brosseau était à Las Vegas quand elle a été élue!

On ne veut pas s’en rappeler mais le Bloc, il n’y a pas si longtemps, c’était une quasi garantie de défaite, au mieux une échappée victorieuse dans la dispersion des suffrages adverses...

Et puis pouf! Au fil des semaines, le vent a tourné et les moutons cherchèrent une étable.

Photo Fotolia

Le Trudeau Show avait épuisé nos réserves de compassion; Scheer était devenu le fils spirituel de Claude Julien, et, au pays des laïcs, Singh devint un amusant objet de curiosité...

Restait le Bloc, qui avait judicieusement planqué ses communistes, monté une armée disparate et rappelé la vieille garde pour une nouvelle ronde parlementaire de quatre ans.

Le Bloc, le refuge des indécis, le perchoir des involontaires, le centre d’hébergement des simagrées de longue durée. C’est la Maison du Père des souverainistes errants.

Alors, dans un contexte de vide politique, Yves-François 1er pouvait difficilement se planter. On lui accordera le bénéfice de la résurrection bloquiste, il sera conséquemment sanctifié.

Applaudiront dans l'ordre l’Action nationale, la Société Saint-Jean-Baptiste et la Ligue du vieux poêle mais son succès, s’il est déjà indéniable, il le devra surtout à la performance médiocre de ses adversaires.

Mais un Bloc ragaillardi à Ottawa ne suffira pas à faire renaître - naître? - au Québec la volonté nécessaire à la réalisation d'un pays. Au paradis des programmes sociaux, on parle tout le temps d'autre chose...

Ce sera tout de même divertissant.