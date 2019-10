À 19 ans, elle parle finance à la télé

Malgré son inexpérience, Marianne Spear a carte blanche pour trouver les sujets dont elle a envie de parler. Ainsi, dans la première émission, elle montre comment on peut épargner en faisant l’épicerie. Elle s’est aussi intéressée à la fraude, s’est demandé s’il faut acheter ou non une maison et quelle la différence entre une carte et une marge de crédit.