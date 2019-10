Dangereux jeux de puissance

Les Remparts ont tonné avec l’avantage d’un homme en secouant les cordages quatre fois en pareilles circonstances, en route vers un cinquième gain d’affilée en disposant des Tigres de Victoriaville par la marque de 4-1, dimanche après-midi, au Centre Vidéotron.

La troupe de Patrick Roy a ainsi savouré une septième victoire en neuf sorties depuis le début de la saison (7-2), ce qui lui permet de figurer dans le haut du peloton de la Conférence de l’Est.

Félix Bibeau, avec deux buts, James Malatesta et Andrew Coxhead ont tous trompé la vigilance de Tristan Côté-Cazenave pendant que les joueurs des Tigres réfléchissaient au banc des pénalités. Victoriaville a été exécrable en deuxième en ne décochant aucun tir contre 16 pour les locaux.

Fidèle à son habitude, le capitaine des Remparts a parlé d’un effort collectif pour expliquer les succès des siens sur le jeu de puissance qui fonctionne à plein régime avec un pourcentage d’efficacité de 34,3 % (12 en 35) depuis le début de la campagne, le troisième meilleur de toute la LHJMQ.

« On avait fait du vidéo avec Benoit [Desrosiers, l’entraîneur adjoint] qui nous avait bien préparés. On avait vu leurs faiblesses et on a exploité la manière dont ils jouaient. [Thomas] Caron était devant le filet, le gardien n’a pas vu les lancers et il semblait frustré parce qu’il ne voyait pas la rondelle. Thomas n’a pas de point, mais il fait très bien ça devant le filet », a mentionné le vétéran de 20 ans qui compte dorénavant 16 points en neuf rencontres.

Arme dangereuse

Le Diable en chef est d’ailleurs bien au fait de l’importance de l’avantage numérique pour sa jeune formation si elle souhaite remporter sa part de matchs alors qu’elle se mesurera souvent aux dangereux clubs de l’Est. Dimanche, ses hommes se sont aussi illustrés en défensive en écoulant quatre pénalités sur cinq. Le gardien Carmine-Anthony Pagliarulo a notamment fermé la porte de brillante manière à Olivier Mathieu dans les dernières minutes de la partie.

« Notre avantage numérique va gagner des matchs à domicile, mais je pense aussi que ce sera le cas sur la route. Ça force l’adversaire à être plus discipliné. Lorsqu’ils prennent des pénalités, ça devient une distraction pour l’entraîneur-chef adverse d’être obligé de s’adapter et de s’ajuster à la façon dont on joue », a expliqué Patrick Roy.

Moins de 48 heures après la victoire émotive contre les Saguenéens de Chicoutimi, le grand patron avait hâte de voir comment ses joueurs allaient se comporter en ce rendez-vous dominical.

« Je suis content de la performance de l’équipe et je suis content de l’énergie qu’on a parce que lorsque tu joues un match comme celui de vendredi contre Chicoutimi, où il y avait beaucoup d’intensité dans une grosse victoire, le fait d’être capable de demeurer humble, ça démontre le type de leadership qu’on a », a-t-il résumé.

En vitesse

Les Remparts tenteront de prolonger leur heureuse séquence en rendant visite aux Cataractes de Shawinigan lundi en ce jour de l’Action de grâce... Malatesta a porté sa série de rencontres avec au moins un but à quatre en marquant en troisième.

1 4 Première période 1-Qué: Félix Bibeau (2)(Kielb, Caron) AN-0:59 2-Vic: Jérôme Gravel (2) (Poulin, Mathieu) AN-16:48 Punitions: Riel (Vic) 0:49, Chouinard (Qué) 3:38, Schives (Qué) 7:42, Caron (Qué) 11:18, Rodzinski (Qué) 15:15, Mathieu (Vic) 20:00. Deuxième période 3-Qué: Félix Bibeau (3) (Kielb, Gagnon) AN-9:45 Punitions: Gravel (Vic) 8:38, Riel (Vic) 9:20, Coxhead (Qué) 9:20, Caron (Qué) 13:26, Paré (Vic) (min. et maj.) 15:47, Caron (Qué) (maj.) 15:47, Gravel (Vic) 19:21. Troisième période 4-Qué: James Malatesta (9) (Gagnon, Kielb) AN-1:21 5-Qué: Andrew Coxhead (2) (Sato, Truchon) AN-14:23 Punitions: Côté-Cazenave (Vic) (purgée par Serdyuk) 13:18, Peresunko (Vic) 17:49, Bibeau (Qué) 17:49. Tirs au but Victoriaville 14 - 0 - 11 - 25 Québec 1 - 16 - 16 - 33 Gardiens: Vic: Tristan Côté-Cazenave (P, 2-5-0) Qué: Carmine-Anthony Pagliarulo (G, 6-2-0) Avantages numériques: Vic: 1 en 5, Qué: 4 en 6 Arbitres: Marc Muylaert, Simon Tartre Juges de lignes: Guillaume Brunelle, Nicolas Boivin ASSISTANCE: 7 068

Acquisition payante: Gagnon fait le travail

Acquis de l’Océanic pour une bouchée de pain pour mousser l’offensive, Anthony Gagnon s’avère une acquisition payante jusqu’à maintenant pour les Remparts.

Muté sur le premier trio aux côtés de James Malatesta et de Félix Bibeau la semaine passée en raison de la suspension de Pierrick Dubé, l’attaquant de 20 ans fait tout en son pouvoir pour conserver ce poste. Il a récolté deux aides dans la victoire de dimanche.

« Il a profité de son opportunité, et je n’ai pas un mot à dire contre lui. On lui a d’ailleurs mis une lettre [d’assistant au capitaine] sur son chandail, et c’est pleinement mérité. C’est un excellent leader.

« Parfois, on va chercher un joueur ailleurs et on se demande toujours comment il va s’adapter à nous. Félix et lui se sont toujours bien entendus, et de se retrouver ensemble avec Malatesta, ça forme un bon trio », a analysé l’entraîneur-chef Patrick Roy, qui a obtenu les services de Gagnon en retour d’un choix de troisième ronde en 2020 appartenant initialement à Rouyn-Noranda.

Amis d’enfance

Le principal intéressé, qui a marqué cinq buts et inscrit sept passes, pour 12 points, a vanté les qualités de ses compagnons de trio. « On se complète bien. James a beaucoup de vitesse, Félix a une belle vision du jeu, alors on se complète vraiment bien. On a du fun à jouer ensemble », a simplement indiqué le numéro 92.

Bibeau et Gagnon s’étaient connus dans leur enfance, à l’époque où ils évoluaient dans le hockey AAA d’été. Ancien coéquipier de Bibeau chez les Huskies, William Cyr est aussi l’un des meilleurs amis de la trouvaille des Remparts, ce qui a aidé à renforcer les liens d’amitié. « On est pas mal souvent ensemble ici », a avoué l’espoir des Islanders de New York.

Robitaille déçu

Du côté des Tigres, le pilote Louis Robitaille n’a pas cherché d’excuses.

« On a donné quatre buts en désavantage numérique, le match s’est joué là. On est allés chercher un bon momentum en première période avec quatre jeux de puissance et une trentaine de tirs tentés, mais ce n’était que 1-1. »