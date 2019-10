Explosion des plaintes pour agression sexuelle

Selon le document de la MRC, qui inclut les deux municipalités de Sept-Îles et de Port-Cartier, les policiers ont ouvert 74 dossiers d’agressions sexuelles pour l’année 2018-2019 alors qu’on en comptait 26 trois ans plus tôt. Le rapport compile le nombre de plaintes par année financière (d’avril à la fin mars).

Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a eu plus d’agressions sexuelles sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières l’an dernier que pendant les années précédentes, nuance M. Miousse.

« Un crime qui a été commis il y a 10, 15 ou 20 ans et qui est dénoncé en 2018-2019 devient un dossier comptabilisé [dans le plus récent rapport] », précise-t-il. Il ajoute que la MRC de Sept-Rivières dispose d’effectifs policiers suffisamment élevés pour répondre à la demande en hausse.

« C’est une bonne nouvelle parce que les statistiques laissent croire que le mouvement #MoiAussi a permis que les victimes fassent un petit peu plus confiance [au système] et dénoncent un peu plus », croit Mme Fortin.