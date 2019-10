AUGER, Pauline Robert



Au centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec, le 8 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Pauline Robert, épouse de feu monsieur Charles Auger. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 18h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Madame Robert laisse dans le deuil ses fils: Bernard (Lyne Beaudet) et Martin (Diane Laberee); ses petites-filles: Gabrielle, Ariane, Laurence et Rose; son arrière- petit-fils: Jacob; ses sœurs et son frère: Denise, Simon (feu Francine Larochelle) et Nicole (feu Robert Giroux); son beau-frère Conrad Trépanier (feu Colette Robert); sa belle-sœur Jeannine Paradis (feu Jean-Louis Robert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Monique et feu Hélène Robert. Un remerciement spécial au personnel du 2ème étage du CHSLD Sacré-Coeur pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com