Il y a de quoi être fier

Une météo parfaite et des moments d’émotions ont contribué à faire du Marathon SSQ de Québec une réussite sur toute la ligne.

Malgré une matinée grise, les quelques milliers de coureurs ont pu franchir la ligne d’arrivée sous un généreux soleil et une température confortable. Parmi eux, 1093 ont complété l’épreuve ultime.

« Les athlètes s’entraînent pendant des mois pour préparer une épreuve du genre et nous aussi on y travaille pendant des mois, s’est réjouie la productrice déléguée chez Gestev pour le Marathon SSQ. Tout s’est passé comme prévu. On peut dire mission accomplie. »

Aucun incident majeur lié à la santé des coureurs n’a été signalé par les organisateurs, à leur grand soulagement. Une vaste équipe médicale était là pour prévenir un drame comme la mort d’un homme dans la vingtaine au marathon de Montréal il y a trois semaines.

Un événement du genre est riche en moments forts parmi les participants. C’était le cas d’un enseignant d’éducation physique retraité, bénévole depuis 15 ans, qui a accueilli sa fille qui complétait pour la première fois la distance de 42,2 km.

Boucler la boucle

André Amyot consacre en tout et partout près de deux mois par année au bénévolat dans les événements sportifs, question « d’occuper son temps » depuis sa retraite en 2005. Dimanche, le responsable de l’accueil des coureurs au fil d’arrivée savourait chaque moment d’un marathon qui aura été son dernier.

« Depuis sept ans, dans presque toutes les compétitions organisées par Gestev, je suis responsable de l’arrivée. On est dans l’ambiance. Chez les coureurs, il y a beaucoup de gens que je connais et que je peux accueillir », raconte celui qui déplacera son bénévolat à Notre-Dame-du-Portage, où il passe maintenant la majeure partie de son temps.

Une personne qu’il connaissait plutôt bien était attendue avec impatience. Dès qu’elle a franchi la ligne, André Amyot s’est précipité à sa rencontre. C’était sa fille Jolyane, qui venait ainsi de compléter son premier marathon. Dans une accolade bien sentie plus tard, les deux fondaient en larmes en réalisant le moment unique qu’ils vivaient.

Pendant que la fille accomplissait cette épreuve pour la première fois, le paternel profitait de l’un des derniers moments d’un événement qu’il chérit depuis plusieurs années.

« Papa allait être là »

« Je suis contente parce que je sais qu’il arrête. Dans les derniers deux kilomètres, c’est juste à ça que je pensais, que mon papa allait être là à l’arrivée », confie Jolyane Amyot, qui a reçu sa médaille de participation directement au fil d’arrivée des mains de son père.

Photo Arnaud Koenig-Soutière

Ce précieux moment se joint à une banque bien remplie de souvenirs accumulés durant toutes ces années de bénévolat. André Amyot avait été aux premières loges à l’arrivée du demi-marathon de sa petite-fille de 13 ans, en 2017.

« On a vécu de beaux moments avec lui à l’arrivée. Je suis contente qu’il ait été là pour mon premier marathon, même si c’était son dernier », ajoute Jolyane, la gorge nouée par l’émotion. « Le sport, ça a toujours été quelque chose que j’ai partagé avec mon père. Ça va être spécial qu’il ne soit plus là », se résout-elle.

Au sport comme à l’école

Le sentiment de réussite ressenti à l’arrivée a aussi envahi une quarantaine de jeunes affiliés à l’organisme Motivaction Jeunesse, qui vise à prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance, notamment chez les adolescents immigrants. La plupart en étaient à leur première participation à pareil rendez-vous. Ils s’y sont néanmoins préparés assidûment en marge de leurs études secondaires ou professionnelles. « Ça nous aide à persévérer à l’école. On prend un kilomètre à la fois, comme à l’école on va prendre une page à la fois », lance Kiza Sanze, qui a parcouru le demi-marathon.

Photo Arnaud Koenig-Soutière

Motivaction Jeunesse était la cause sociale associée au Marathon SSQ, un premier partenariat du genre pour l’événement. L’organisme et Gestev rééditeront cette association l’an prochain.