Les Cardinals en quête de solutions

Menés 2 à 0 par les Nationals dans la série de championnat de la Ligue nationale, les Cardinals de St. Louis tenteront de rebondir dès lundi à Washington. Pour ce faire, ils devront absolument retrouver leur touche au bâton.

Les Cardinals ont été limités à un seul point en deux matchs par les Nationals. Ils d’abord été blanchis 2 à 0 vendredi, à St. Louis, avant de s’incliner 3 à 1 lors du deuxième match de la série quatre de sept. Jose Martinez a produit l’unique point des Cards avec un double en fin de rencontre, samedi.

En deux matchs face aux Nationals, la formation de St. Louis n’a obtenu que quatre coups sûrs.

«À l’évidence, on a beaucoup de difficulté puisqu’on n’a pas réussi à frapper en lieu sûr pendant sept manches pour deux soirs de suite», a reconnu le joueur de deuxième but des Cards, Kolten Wong, dans une entrevue publiée sur le site MLB.com.

«Mais c’est ça le baseball. C’est de frapper une balle avec un bâton et ces gars (les Nationals) sont très bons pour lancer la balle. Nous devons faire des ajustements, raccourcir nos élans et retourner à la base. On sait qu’on est bons quand on fait ça et qu’on se concentre à se positionner pour marquer. On doit trouver une façon de se rendre sur les buts», a ajouté Wong.

Remaniements possibles

Pour secouer sa troupe, le gérant de Cards Mike Shildt pourrait effectuer des changements en vue du match numéro 3. «On va examiner comment on pourrait être plus compétitifs. Je vais utiliser les mêmes lunettes que d’habitude pour étudier la situation», a-t-il dit samedi, lors de la conférence d’après-match.

Sans chercher d’excuses, Shildt a tout de même souligné le brio du partant des Nationals Max Scherzer, qui n’a concédé qu’un coup de sûr et deux buts sur balles en sept manches lors du match numéro 2, en plus de réussir 11 retraits au bâton.

«On avait à faire à un gars en grand contrôle de ses lancers, a reconnu Shildt. Nous devons trouver une manière d’être meilleurs, mais je ne peux pas ignorer le fait que leur gars (Scherzer) a été brillant aujourd’hui.»

La tâche ne devrait pas être plus facile lundi, puisque les Nationals enverront Stephen Strasburg au monticule.

Mais les Cardinals ne veulent pas se laisser décourager. «Même si on est en retard 2 à 0, c’est une série au meilleur de sept matchs, n’est-ce pas? a tenu à rappeler le lanceur Adam Wainwright. Ils ont un bon avantage présentement puisqu’ils en ont gagné deux chez nous. Maintenant, nous allons tenter de faire la même chose chez eux.»