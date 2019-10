Les nageuses canadiennes continuent de s’illustrer

Les nageuses canadiennes ont connu une fin de semaine prolifique sur la scène internationale. Taylor Ruck a été brillante à la Coupe du monde de Berlin, où elle a remporté deux médailles d’argent, tandis que Kyle Masse a signé une autre victoire en Ligue internationale de natation (ISL), qui était de passage à Naples.

Ruck a terminé deuxième au 50 mètres et au 100 m dos en Allemagne. Dans les deux épreuves, elle a été devancée par la Néerlandaise Kra Toussaint.

«Je suis vraiment heureuse de ma performance ici à Berlin, a commenté Ruck par voie de communiqué. J’essaie de travailler ma technique et de m’amuser; ce sont mes deux objectifs.»

En action au 200 m dos, l’Ontarienne Aly Ackman a fini quatrième à 0,12 seconde du podium.

Du côté de l'ISL, qui a été inaugurée la semaine dernière à Indianapolis, Masse a été la plus rapide au 200 m dos. Il s’agit d’une deuxième victoire en autant de semaines pour l’Ontarienne à cette épreuve dans la nouvelle ligue qui contient sept étapes.

«Kylie nage très vite en ce moment et elle réalise ses meilleurs temps très tôt dans la saison, a dit son entraîneur Byron Macdonald. La compétition est très relevée. [...] Donc, c’est fantastique de gagner.»

Par ailleurs, les Canadiennes Penny Oleksiak et Kayla Sanchez ont gagné l’épreuve du relais mixte 4 x 100 m en compagnie de l'Ukrainien Sergei Shevtsov et du Russe Ivan Girev, dimanche. La veille, Oleksiak et Sanchez avaient également triomphé au 4 x 100 m avec la Suédoise Sarah Sjostrom et la Néerlandaise Femke Heemskerk.

Enfin, Sanchez a terminé deuxième au 100 m libre et au 200 m quatre nages.