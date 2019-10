Métier de passion, pour gens passionnés!

On les appelait « ambulanciers », désormais on parle de paramédics. Ce titre colle parfaitement à ce métier qui a beaucoup évolué, au fil du temps. Portrait d’une vocation pas comme les autres...

À la question : pourquoi as-tu choisi le métier de paramédic?, Andréane Laplante, paramédic à Québec, répond : « Pour aider les gens. Parce qu’il n’y a pas de routine, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et puis, savoir que je peux faire la différence dans la vie des gens, pas seulement pour les appels les plus urgents, mais aussi en intervenant auprès d’une personne âgée, en prenant soin de quelqu’un. La relation d’aide est extrêmement importante dans notre métier. »

Éric Fortin, superviseur à Saguenay, doit son choix au fruit du hasard! « C'est le métier qui m'a choisi! Un jour, dans un restaurant bondé de monde, il ne restait qu'une seule place disponible. À cette place, il y avait un dépliant expliquant comment devenir paramédic. Vingt-deux ans plus tard, j’adore toujours autant mon métier! »

Andréanne et Éric font partie des 500 membres de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), une coopérative de travailleurs créée il y a 30 ans. Aujourd’hui, elle offre les services paramédicaux dans les régions de Québec, Portneuf, la Réserve faunique des Laurentides, Charlevoix et Saguenay, un immense territoire pour une coop qui tient à rester en contact étroit avec les communautés desservies. « On est en croissance constante, explique Pascal Rivard, président de la CTAQ, mais on est très connecté sur notre milieu. On nous voit sur le terrain, dans les écoles, les événements. Le principe de la coop, c’est ça : offrir un service professionnel à sa population et être présent dans sa communauté, tout en proposant des emplois de qualité à ses membres. »

Pour Andréanne Laplante, la CTAQ est un milieu de travail idéal : « c’est une coopérative qui aide les gens et qui prend soin de ses membres. Tu es fier de cette organisation, il y a un fort sentiment d’appartenance ». Et elle souligne, anecdote à l’appui, que c’est un métier hors du commun, qui fait vivre des expériences qui, parfois, sortent de l’ordinaire : « Une fois, on a fait un sauvetage dans la Vallée de la Jacques Cartier, pour un homme qui s’était blessé à la hache, près d’un lac. On a dû le porter, à pied, dans la boue, à travers les roches et la végétation, sur plus de 12 kilomètres parce que les chemins étaient inaccessibles. C’était une vraie épreuve physique, mais on a sauvé la personne... et sauvé sa jambe! »

Remarquez bien ces 4 lettres désormais : CTAQ. Derrière elles, on trouve les membres d’une coop composée de femmes et d’hommes passionnés, fiers de servir leurs concitoyens. Et ce n’est pas près de s’arrêter!

PORTES OUVERTES : 20 octobre, 10h à 15h, au 6000, rue des Tournelles (Québec)