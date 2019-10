Un marathon d’histoire

Dans le monde de la course à pied, l’épreuve du marathon est emblématique. Même si de plus en plus de coureurs tentent cette course chaque année, la réussir demeure exceptionnel... Ne serait-ce que pour l’entraînement menant à la finalité. À l’aube de notre marathon, celui de Québec qui se tient aujourd’hui même, le 13 octobre, parlons-en !