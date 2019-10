Yogis bien équipés

Maximisez les bienfaits de vos séances de yoga automnales, en choisissant des vêtements et accessoires destinés à sa pratique.

Bloc de yoga en liège Base de Lolë, pour atteindre une stabilité supérieure ou un étirement plus profond. 24,99 $, sportsexperts.ca

Soutien-gorge en nylon et élasthanne Y-Knot de MEC, avec panneaux texturés sous les bras et bretelles ajustables, pour le yoga, le Pilates et autres activités gracieuses. 35,95 $, mec.ca

Coussin de yoga et de méditation ZAFU, avec housse amovible et fermeté ajustable. 30 $, decathlon.ca

Short de yoga Dynamique en toile légère et extensible pour homme. 30 $, decathlon.ca

Sangle de yoga en coton biologique Halfmoon permettant d’optimiser vos étirements. 19,95 $, mec.ca

Legging réversible, près du corps, souple, qui absorbe, diffuse et sèche rapidement la transpiration et demeure opaque pendant les postures. 45 $, decathlon.ca

Camisole multisport en polyester avec traitement antiodeur de MEC, très légère et respirante. Ses coutures décalées vers l’avant préviennent l’irritation. 39,95 $, mec.ca

Tapis de yoga repliable Explore de Lolë, fini suédé d’un côté et caoutchouc de l’autre, parfait pour les yogis nomades. En plus, il est biodégradable. 59,99 $, sportsexperts.ca

Tapis de yoga en jute et en caoutchouc naturels, offrant un ancrage ferme, facile à transporter grâce à sa sangle. 65 $, decathlon.ca

T-shirt de yoga en coton issu de l’agriculture biologique, s’adaptant à toutes les positions de yoga en raison de l’ajout d’élasthanne. 15 $, decathlon.ca

Chaussettes adhérentes Emma de Tavi Noir, en coton et polyester, présentant une semelle antidérapante tenant bien en place sur un tapis de yoga. 16,95 $, mec.ca