17 adresses incontournables pour un dessert décadent à Québec

Vous avez un penchant irrésistible pour les sucreries, les gâteaux, les tartes? Si vous êtes le genre de personne toujours partante pour un bon dessert, voici 17 adresses incontournables à Québec.

Cacao 70

À l’espace gourmand cacao 70, le chocolat est la vedette. Des gaufres, brownies, crêpes, glaces et pizzas, dont la pizza triple chocolat: trois sortes de chocolats, fraises fraîches et bananes... Un monde de chocolat vous attend!

Mlle Cupcake

Confiseries (crousti choco, cherry blossom, brownie red velvet, etc.), biscuits, produits glacés et cupcakes réputés. À noter que tous les produits sont sans arachides. Sélection de produits sans gluten, sans œufs ou sans produits laitiers.

Chocolats Favoris

On connaît l’endroit pour ses cornets décadents. Un arrêt s’impose aussi pour le gâteau au fromage onctueux, un classique que tout le monde adore et qui est enrobé de votre coulis Chocolats Favoris préféré. De plus, gaufre caramel chocolat et le cœur fondant... moelleux à souhait!

Au royaume de la tarte

Ici, des tartes et desserts pour emporter, à déguster dans le confort de votre salon et à partager, si le cœur vous en dit. Tarte tourbillon de sucre, coconut, fraises-rhubarbe, framboises, pommes, citron, sucre et bien plus. Du côté des desserts: millefeuille vanille ou érable, sucre à la crème, carrés aux dattes, chocolatines, éclairs au chocolat, etc.

Café Ricardo

Le café-boutique Ricardo est situé aux Galeries de la Capitale. En plus d’y retrouver tous les produits de célèbre chef, il est possible de déguster des repas santé... et aussi des sucrés. Parmi les desserts, pot de millefeuille au caramel salé et gâteau au fromage au citron.

Le Cosmos

Si vous n’avez jamais dégusté un dessert du Cosmos, vous manquez quelque chose! Framboisier lime & hibiscus (mousse à la framboise, biscuit à la lime, confit de framboise, chantilly au chocolat blanc et gelée à l’hibiscus), crème brûlée, fromage framboises, tiramisu et gâteau Cosmos (chocolat blanc, au lait, noir et crème).

La Fudgerie

La Fudgerie, c'est une multitude de fudges, friandises, chocolats et nougats qui s'offrent à vous! Plus de 80 variétés originales de fudges haut de gamme, des friandises enrobées de chocolat, une vaste sélection de thé, des produits du terroir et des saveurs en provenance du monde.

La Fabrique Sucrée

Cette chaleureuse petite pâtisserie propose des produits artisanaux. Parmi les gâteaux: Saphir (mousse cassis et mousse chocolat blanc sur génoise vanille), Royal (mousse chocolat truffée sur biscuit aux amandes croquant praliné aux noisettes) et Moka café (génoise vanille, crème au beurre café).

Tequila Lounge

Un resto typiquement mexicain où l’on peut déguster un parfait chocolat chaud dont le cacao est importé du Mexique, une recette familiale de Carolina, la chef et copropriétaire! En combo avec les churros ou une quesadilla sucrée dans le beurre et le sucre avec mascarpone et coulis maison de fruits, c’est le bonheur.

Première Moisson

Parmi les gâteaux les plus populaires: le Royal (mousse au chocolat noir, feuilleté praliné au chocolat, biscuit Joconde, glaçage au chocolat au lait) et l’Opéra (rangées de biscuits Joconde imbibés de sirop au café, crème au beurre café, ganache au chocolat et glaçage au chocolat). De délicieuses viennoiseries feront aussi votre bonheur.

Le Ciel!

Difficile de choisir entre la tarte citron et arachides, le gâteau fromage & caramel salé, le parfait glacé au cassis et la tarte basque aux bleuets. Ça goûte le ciel! De plus, le bistro-bar tournant de la Grande Allée vous offre une vue à 360 degrés sur la ville de Québec.

Crêperie-bistro Le Billig

De vraies crêpes traditionnelles bretonnes, salées ou sucrées, à base de sarrasin et accompagnées de salades ou de fruits. Parmi les choix sucrés: chocolat, poires et amandes, crème brûlée et bananes et chocolat.

Praline et chocolat

Gâteaux, tartes, macarons, chocolats fins, viennoiseries... tout pour satisfaire les becs sucrés. Le gâteau Rocher est à découvrir (biscuit noisettes, mousse pralinée et noisettes grillées), la Tarte multichoix vous permet de choisir six pointes à saveurs différentes et les macarons caramel de framboise sont tout simplement divins.

Cochon Dingue

La déco, le menu et les thématiques sont inspirés des bistros français où le plaisir de bien boire et de bien manger est au premier plan. Ici, plusieurs desserts réputés: la croustade aux framboises et à la rhubarbe, la tarte au sucre à la crème, le gâteau double chocolat et la crème brûlée à la vanille.

La Pomme en cage

La Pomme en cage est un café gourmand, une crèmerie, une chocolaterie et une pâtisserie où les desserts se transforment en véritables œuvres d’art. «Miam!» pour les gâteaux maison avec de la pâte à biscuits (entièrement cuite), de la ganache et de la mousse au chocolat. De plus, leur café est tout simplement exquis!

Le Croquembouche

Chocolats confectionnés sur place, macarons (caramel salé, nougat, cassis, érable, etc.), viennoiseries (chocolatine, brioche framboises, croissant amandes, etc.) et pâtisserie se retrouvent sous le même toit.

La Réserve

Cette épicerie fine se distingue par son ambiance chaleureuse et son décor de style «vieille Europe». Les pâtisseries et chocolats sont délectables. De plus, une sélection de produits d’importation italienne, grecque et espagnole est offerte.

