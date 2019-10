De Révolution à Hollywood

On le voit présentement au petit écran dans Révolution. Mais l’an prochain, c’est dans les cinémas qu’on retrouvera le danseur Alex Francœur. Le jeune Québécois a récemment tourné la comédie musicale américaine A Week Away, à Nashville, aux côtés de Bailee Madison et Kevin Quinn.

S’inscrivant dans la lignée des franchises à succès Camp Rock et autres High School Musical, ce A Week Away suivra le quotidien d’un adolescent délinquant (Kevin Quinn) qui réussit à éviter le centre de détention en acceptant de prendre la route d’un camp d’été catholique.

D’abord réticent, il finira par y prendre ses aises dans une succession d’événements accompagnés, bien évidemment, de flirt (avec Bailee Madison), de chansons et de numéros de danse à grand déploiement.

« C’est une chance en or pour moi », confie Alex Francœur au bout du fil depuis Nashville, où le tournage s’est terminé il y a quelques jours.

« J’ai eu envie de danser quand j’ai regardé High School Musical à l’âge de neuf ans. J’ai l’impression de boucler la boucle avec A Week Away », poursuit-il.

Outre les têtes d’affiche Bailee Madison (Once Upon a Time) et Kevin Quinn (Bunk’d, série à succès de Disney), le film met également en vedette Sherri Shepherd (30 Rock) et David Koechner (Anchorman).

« De très gros numéros »

L’expérience aura certes représenté la réalisation d’un rêve de longue date pour le jeune Québécois de 26 ans. Mais elle n’aura pas été de tout repos. Alex Francœur décrit ce tournage comme étant « très exigeant » : il a passé trois semaines à danser sur le plateau, parfois même jusqu’à 15 heures par jour.

« Je suis dans tous les numéros de danse. Et ce sont de très gros numéros, tous dans des contextes différents : j’ai dansé sur des tables, dans l’eau, dans le sable... Pour certaines scènes, on était jusqu’à 300 sur le plateau. Mais ça a réellement passé vite. J’ai vraiment tripé », confie-t-il.

Suivre ses rêves

Natif de Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, Alex Francœur a dansé sur différentes scènes québécoises au cours de la dernière décennie, notamment aux côtés de Nico Archambault dans la comédie musicale Saturday Night Fever. Puis, il y a quatre ans, il a décidé de plier bagage pour suivre son rêve jusqu’à Los Angeles.

« Je ne parlais pas anglais et je ne connaissais personne en Californie. Mais je rêvais de danser avec des artistes internationaux, alors j’ai foncé », explique-t-il.

Depuis, il a dansé aux côtés de différentes stars de la trempe d’Ariana Grande, Jason De Rulo ou encore Kiesza, et foulé les scènes des MuchMusic Video Awards et Dancing with the Stars. Il se fait toutefois un devoir de revenir régulièrement dans la province où il a grandi pour participer à différents projets tels que Révolution, où il est inscrit en duo avec son complice Alexandre Carlos, sous le nom de Alex et Alex.

« C’est important pour moi de revenir régulièrement au Québec. C’est chez moi, c’est là que ma famille se trouve et c’est là que j’ai commencé ma carrière. Ça, ça ne changera jamais », conclut-il.

► A Week Away devrait prendre l’affiche en 2020.