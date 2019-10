Et si Donald Trump en avait assez de la présidence?

En ce lundi matin de congé, j’avais d’abord décidé d’analyser le comportement et les plus récentes décisions de Donald Trump, tant en politique étrangère qu’en politique intérieure.

Pour s’avancer sur le terrain de l’analyse, il faut d’abord croire que le président américain a une stratégie ou une vision à moyen ou long terme. Depuis presque trois ans, il a démontré à de nombreuses reprises qu’il est impulsif et imprévisible. En me penchant sur les événements de la semaine dernière, je me suis souvenu que dès l’annonce de sa candidature en 2015, je croyais que le milliardaire ne souhaitait pas vraiment accéder à la présidence.

Cette impression était nourrie par des déclarations antérieures, Trump ayant affirmé avant qu’il serait candidat sans entrer officiellement dans la course. Lors des débats télévisés entre les nombreux candidats républicains, Donald Trump lui-même avait déclaré à un adversaire qu’il ne serait pas dans la course très longtemps. Il souhaitait profiter de la visibilité et d’un bon coup de publicité.

Cette impression, et ce n’est que cela, une impression, m’est revenue ce matin et je l’ai retrouvée dans un texte du Washington Post rédigé par Nancy Gibbs.

Est-ce bien sérieux d’envisager que le président actuel puisse voir une destitution comme une libération? Il ne serait pas le premier à considérer la Maison-Blanche comme une prison. Habitué d’avoir le dernier mot sur toutes les décisions dans la gestion de ses entreprises, il doit maintenant se soumettre au texte constitutionnel et négocier constamment avec ses adversaires, mais aussi avec son propre entourage. À tout cela s’ajoute le poids de voir tout son passé scruté à la loupe.

Assiégé, Donald Trump se débat comme un diable dans l’eau bénite. Les Républicains qui détournaient le regard ou ignoraient l’ensemble des controverses ou des décisions les plus folles réagissent de plus en plus souvent et ouvertement. Sans prétendre qu’ils vont lâcher le président sous peu, ils sont conscients que le point de rupture approche.

Suis-je bien sérieux en spéculant ainsi ce matin? Oui et non. La possibilité d’un ras-le-bol de Donald Trump n’est pas plus saugrenue ou dénuée de logique que ce à quoi nous assistons depuis une quinzaine de jours.

Pour le texte de Nancy Gibbs, c’est ici .

Bon lundi et bon congé de l’Action de grâce!

Paresh Nath, Khaleej Times

À chaque jour j'effectue un survol du travail des caricaturistes qui s'intéressent à la vie politique américaine. Ils sont des dizaines à effectuer un travail impressionnant. Paresh Nath est un de mes préférés. Avant d'être relayés dans le monde ses dessins sont d'abord publiés dans le Khaleej Times.