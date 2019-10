La défense avant tout chez les Ducks

Après une saison de misère en 2018-2019, les Ducks d’Anaheim ont bien rebondi en ce début de campagne en présentant des statistiques défensives parmi les plus impressionnantes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Avant leur rencontre de lundi après-midi, les Ducks n’avaient accordé en moyenne que 1,2 but à leurs adversaires en cinq rencontres. Ce taux inespéré est bien loin de leur désastreux différentiel de -52 l’an dernier (199 buts marqués et 251 buts concédés).

Les succès défensifs d’Anaheim s’expliquent cette saison par la tenue des gardiens de but John Gibson et Ryan Miller. Gibson, le numéro 1 de l’équipe californienne, présente un taux d’efficacité de ,961, en plus d’avoir remporté la victoire dans trois de ses quatre sorties. Miller, son adjoint de 39 ans, n’a accordé qu’un but durant son seul match cette saison.

«Si tu veux gagner des matchs au hockey, tu as besoin de bonnes performances de tes gardiens et de tes duos en défense. On a besoin de tout le monde, car nous sommes une équipe en transition», a raconté le nouvel entraîneur Dallas Eakins, au quotidien «The Orange County Register», dimanche.

Peu de buts accordés, mais peu marqués

Si le travail défensif a été exhaustif cette saison, on ne peut en dire autant du boulot en attaque. En moyenne, les Ducks ont marqué 2,2 buts par match cette saison et forment l’une des pires équipes à ce chapitre.

«Si tu ne marques que deux buts par match, tu as intérêt à n’en accorder qu’un seul. C’est de cette façon qu’on doit jouer», a ajouté Eakins.

«Nous ne sommes pas une équipe qui joue homme à homme, avait déclaré le pilote de 52 ans après la victoire de vendredi face aux Blue Jackets de Columbus. Plusieurs équipes jouent de cette façon parce que ça fonctionne bien. On a fait le choix d’avoir plusieurs couches. Si un de nos gars est battu, un autre l’attend tout juste derrière.»

Après avoir dirigé les Oilers d’Edmonton pendant deux ans, Eakins a rebondi avec les Gulls de San Diego dans la Ligue américaine. Son style de jeu lui a permis d'obtenir du succès avec le club-école des Ducks, puisque les Gulls ont au moins atteint le deuxième tour éliminatoire lors de trois des quatre dernières saisons.

Eakins a été promu entraîneur du grand club cet été, après le départ de Randy Carlyle, puis de Bob Murray, qui assurait l’intérim.