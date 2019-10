L’attrait des oies à Victoriaville

On associe habituellement les oies des neiges à Montmagny ou à Cap-Tourmente, pas à Victoriaville. C’est pourtant par dizaines de milliers qu’elles se regroupent en automne sur le réservoir Beaudet, bordé d’un sentier et d’une piste cyclable.

Les spectaculaires rassemblements d’oies des neiges sont d’ailleurs à la base de l’événement Victo et ses oies, ayant lieu cette année les 19 et 20 octobre.

Photo courtoisie, Guy Samson

Un phénomène

Dire qu’au début des années 1990, il n’y en avait pas ou très peu. Mais en devenant plus nombreuses sur les battures du Saint-Laurent, les oies des neiges ont débordé dans des champs agricoles pour se nourrir.

Dans la région de Victoriaville, elles font une halte au réservoir Beaudet. Lors du week-end de Victo et ses oies, il devrait y avoir 50 000 oies, selon l’ornithologue Guy Huot, impliqué dans l’événement. Bon nombre d’entre elles demeurent jusqu’à la mi-novembre.

Photo courtoisie, Guy Samson

Jumelle et téléphone

Si une jumelle peut être utile, il en est de même pour votre téléphone, se transformant en GPS avec l’application mobile BaladoDécouverte. Un circuit à pied apparaît autour du réservoir.

L’application donne aussi accès à des photos, des vidéos et des bandes audio, non seulement pour les oies des neiges, mais aussi pour d’autres espèces d’oiseaux.

Photo courtoisie, Guy Samson

Sous le chapiteau

Lors de l’événement Victo et ses oies, un chapiteau chauffé abritant des passionnés des oiseaux est érigé près du Pavillon du réservoir Beaudet. On y rencontre des peintres, des sculpteurs, des photographes et des observateurs chevronnés.

Plusieurs d’entre eux nous livrent le fruit de leur expérience lors de conférences ou d’ateliers.

► victoetsesoies.com