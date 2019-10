Le Lightning a souffert

Mathieu Joseph ne se défile pas quand on lui met sous le nez le début de saison 2019-2020 somme toute un peu cahoteux du Lightning de Tampa Bay.

Avec dans son effectif les mêmes Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point et autres Victor Hedman qui ont fait de la formation floridienne la meilleure équipe de la dernière campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il y a beaucoup de place à l’amélioration.

Surtout que le Lightning veut éviter à tout prix de revivre l’humiliation printanière de 2020, quand les champions du classement général ont subi l’élimination en quatre matchs au premier tour des séries, aux mains des Blue Jackets de Columbus.

«Je pense que ça a fait mal à notre équipe en général, notre grosse défaite en séries, a avoué l’attaquant québécois du Lightning lors d’un entretien avec le réseau TVA Sports. Ça nous a affectés. On essaie de trouver notre motivation pour offrir de meilleures performances.»

«[L’entraîneur-chef] Jon Cooper ne coach pas de la même manière. Au match contre [les Hurricanes de] la Caroline, on ne s’est pas présentés, c’était un peu ordinaire de notre part au troisième match de la saison.»

Lors de cette rencontre face aux Hurricanes, le Lightning avait bousillé une avance de 3-1 acquise en première période avant de s’incliner 4-3 en prolongation. Ce revers avait poussé le capitaine Stamkos à écorcher les siens, dans un élan d’insatisfaction bien sentie.

Depuis, le Lightning (2-2-1) a rebondi avec un gain sans appel de 7-3 sur les Maple Leafs de Toronto avant d’échapper un match de 4-2 aux mains des Sénateurs d’Ottawa – le seul triomphe de l’équipe ontarienne cette saison.

Quelle est la réelle identité des «Bolts»?

«Nos débuts de matchs sont importants, a convenu Joseph. Quand on est capable de bien jouer en première période, ça nous donne des ailes pour le reste du match. On est capable de jouer physique, mais quand on pense qu’on peut gagner juste avec notre talent, ça nous rattrape en fin de match.»

«Quand tout le monde est sur la même longueur d’onde, on est difficile à battre.»

Le Canadien de Montréal est averti. L’équipe de l’entraîneur-chef Claude Julien reçoit le Lightning mardi au Centre Bell – la dernière partie de la brève tournée canadienne de Joseph et compagnie, qui ne reviendront pas en sol unifolié avant le 2 janvier pour un autre match à Montréal.